วันนี้ฉันกินพายเพื่อสุขภาพในปริมาณที่พอเหมาะ ดังนั้นบทความนี้อาจใช้เป็นแนวทางบำบัดได้

ฉันกำลังพูดถึง Terra โทเค็น Luna ดั้งเดิมของมัน และ UST Stablecoin ของมัน เพื่อสรุปอย่างรวดเร็ว UST เป็นอัลกอริธึม stablecoin ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนทางเทคนิค (อดทนกับฉัน Luna bulls) ทุกครั้งที่ 1 UST ถูกสร้างขึ้น 1 LUNA จะถูกเผา และในทางกลับกัน

สิ่งนี้ทำให้ตรึงไว้ที่ 1 ดอลลาร์ แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีแรงกดดันในการขายมากจน UST ลดลงต่ำกว่าหมุด นั่นทำให้คนกลัว

และเมื่อคนกลัว พวกเขาขาย UST เพราะกลัวหมุดหัก

นั่นทำให้เกิดความกลัวมากขึ้น ซึ่งทำให้เกิดการขายมากขึ้น ซึ่งทำให้เกิดความกลัวมากขึ้นเรื่อย ๆ เป็นต้น ถ้าฉันนับจำนวนคำที่เข้มงวดกว่านี้ ฉันก็ทำได้แค่เรียกมันว่าธนาคาร เราเห็นสิ่งนี้ในวันนี้ โดย UST ยกเลิกการตรึง ซื้อขายลดลงต่ำสุดที่ 88 เซ็นต์เมื่อประมาณ 30 นาทีที่แล้ว (ปัจจุบันอยู่ที่ 90 เซ็นต์)

ฉันเป็นหนึ่งในคนที่กลัว อันที่จริงฉันขาย UST ของฉันในราคา 95 เซ็นต์ต่อดอลลาร์ กลืนการสูญเสีย 5% ที่ค่อนข้างไม่สบายใจตามรายละเอียดใน thread ของ Twitter ด้านล่าง ซึ่งฉันพิมพ์ขณะที่น้ำตาไหลอาบหน้าและตกลงบนแป้นพิมพ์

I just sold majority of my $UST at 95 cents on the dollar.

Putting together a quick thread on why, while the the egg is still fresh on my face.

And yeah, gun to my head, I still think the peg survives.

🧵1/6 https://t.co/ruToLdAvf6

— Dannii Ashmore (@FearlessIntern) May 9, 2022