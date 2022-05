ท่ามกลางฉากหลังของความอึมครึมของตลาดที่แพร่หลาย โทเค็น MKR ของ Maker DAO เป็นรังสีแห่งความหวัง การเข้าชมทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่ดูเหมือนจะมาจากโปแลนด์ เกาหลี ญี่ปุ่น และรัสเซีย

Maker เปิดเผยวันเปิดตัว AstraProtocol ที่ทุกคนรอคอยเมื่อเร็ว ๆ นี้ โทเค็น ASTR กำลังจะเข้าสู่บล็อคเชนในปลายเดือนนี้

Maker เป็นหนึ่งใน cryptocurrency ไม่กี่แห่งในโลกปัจจุบัน เพิ่มขึ้นมากกว่า 2% ในขณะที่เขียน

คู่มือฉบับย่อนี้มีทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศของ Maker และเหรียญ รวมถึงสถานที่ที่จะซื้อ Maker หากคุณเลือก

Maker (MKR) เป็นโทเค็นการกำกับดูแลของ Maker Protocol และ MakerDAO ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ องค์กรกระจายอำนาจ พวกเขาอนุญาตให้ผู้ใช้ออกและจัดการ DAI Stablecoin

โทเค็น MKR ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการลงคะแนนในการพัฒนา Maker Protocol แต่ไม่ต้องจ่ายเงินปันผล ด้วยความสำเร็จของ DAI มูลค่าของพวกเขาคาดว่าจะได้รับ

ระบบนิเวศ Maker เป็นหนึ่งในโครงการแรกและมีเสถียรภาพมากที่สุดในการเงินแบบกระจายอำนาจ MKR ช่วยให้ผู้ถือมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล DAI โดยตรง ซึ่งทำให้เป็นเอกลักษณ์

ผู้ถือแต่ละรายสามารถโหวตการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของ Maker Protocol อิทธิพลของพวกเขาขึ้นอยู่กับขนาดของสัดส่วนการถือหุ้น MKR

ไม่มีอะไรสามารถทดแทนการศึกษาข้อมูลของคุณเองได้ การตัดสินใจลงทุนใด ๆ ที่คุณทำควรขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญทางการตลาดของคุณ ทัศนคติต่อความเสี่ยง และคุณลักษณะและการแพร่กระจายของพอร์ตโฟลิโอของคุณ พิจารณาด้วยว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรกับการสูญเสียเงิน

ราคาเหรียญดิจิทัลคาดการณ์ทิศทางราคาที่เป็นบวกสำหรับผู้สร้าง:

Wallet Investor ไม่ค่อยมองโลกในแง่ดีนัก โดยคาดการณ์ว่าราคาจะลดลงและค่อนข้างจะสำคัญ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า Maker จะสูญเสียมากกว่า 60% ภายในหนึ่งปี

