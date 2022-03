ผู้นำชุมชน MakerDAO โทเค็นการกำกับดูแล MKR จะถูกแทนที่

'การจัดหาเงิน' ผู้นำชุมชน MakerDAO เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ได้เสนอข้อเสนอในฟอรัม MakerDAO โดยสรุปกลไกทางเศรษฐกิจของโทเค็นทางเลือก ข้อเสนอพยายามที่จะแนะนำโทเค็นใหม่ stkMKR เพื่อแทนที่ MKR โทเค็นการกำกับดูแลปัจจุบัน

หากข้อเสนอผ่านไป จะต้องนำเสนอการเปลี่ยนแปลงโทเค็นใน MakerDAO

ทันทีที่มีการทำข้อเสนอ ชุมชนก็ปะทุขึ้นและมีการตอบสนองมากมาย และส่วนใหญ่สนับสนุนข้อเสนอนี้

หลังจากการพัฒนา ข้อเสนอจะต้องถูกส่งผ่านเป็น MIP (ข้อเสนอการปรับปรุงผู้สร้าง) เพื่อให้ได้รับการโหวตจากผู้ถือ MKR ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาสองสัปดาห์

ข้อเสนอพยายามแก้ไขปัญหาหลายประการที่ส่งผลต่อโทเค็น MakerDAO ปัจจุบันที่ใช้กลไก "ซื้อคืนและเบิร์น" Monet-supply กล่าวว่าข้อเสนอจะแก้ไขปัญหาเช่นการขาดแรงจูงใจที่เป็นเป้าหมายเนื่องจากเงินทุนทั้งหมดจะถูกส่งคืนไปยังผู้ถือ MKR ผ่านกลไกการซื้อคืนและการเผาไหม้

โมเนต์ยังกล่าวอีกว่าระบบปัจจุบันมีข้อจำกัดในการยับยั้งการโจมตีด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงการจัดการการลงคะแนนเสียง

⚒️ @MonetSupply presented an idea of an alternative token economic mechanism that could supplement the current MKR buyback value accrual system.

stkMKR? Read the entire thread:https://t.co/1hEORZTblu

— Maker (@MakerDAO) March 14, 2022