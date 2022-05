เนื่องจากความไม่แน่นอนของตลาด เหรียญ HERO เป็นหนึ่งในสกุลเงินดิจิทัลที่มีความผันผวนมากที่สุดในเดือนที่ผ่านมา เมื่อวานเพิ่มขึ้นมากกว่า 5% แต่ต่อมาลดลงมาอยู่ที่ 8.74% ของราคาในวันนี้

แต่ทำไมเหรียญขึ้นเมื่อวานและทำไมการขึ้นต่ำเกินไป ในบทความนี้ เราจะพิจารณาสาเหตุที่เป็นไปได้เบื้องหลังแนวโน้มขาขึ้นของเมื่อวาน

แต่ก่อนที่เราจะเจาะลึกถึงเหตุผลเหล่านี้ มันสำคัญว่าก่อนอื่นเราต้องให้ความกระจ่างแก่ผู้ที่อาจเจอคำว่า ‘Metahero’ เป็นครั้งแรก

โดยสรุป Metahero เป็น metaverse ของ crypto coin ที่เปิดตัวในเดือนกรกฎาคม 2021 โดยมีวิสัยทัศน์ในการสร้างโลกดิจิทัลที่สมจริงที่สุด ซึ่งผู้ใช้สามารถสแกนมนุษย์และวัตถุในโลกแห่งความเป็นจริงลงใน Metaverse ได้

โดยร่วมมือกับเทคโนโลยีการสแกน 3D 16k ชั้นนำและ Wolf Digital World (WDW) ในอุตสาหกรรมเกมชั้นนำ เพื่อช่วยในการมองเห็น

สาเหตุหลักประการหนึ่งที่ทำให้ราคาของ Metahero พุ่งสูงขึ้นคือการพัฒนาในปัจจุบันที่กำลังดำเนินการอยู่ โดยล่าสุดเป็นการสนับสนุนจากงาน FAME MMA ซึ่งพวกเขาจะผลิตเครื่องสแกนสำหรับเดินทางเครื่องแรก (Metascanner) ในสถานที่ ผู้ใช้ทุกคนจะมีโอกาสได้ลองใช้สิ่งนี้

งานนี้มีกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม นี้

อีกเหตุผลหนึ่งที่มีส่วนอย่างมากต่อแนวโน้มขาขึ้นล่าสุดคือหลังจากที่ Everdome (Metahero’s Metaverse) เสร็จสิ้นการสแนปชอตของ Genesis NFT เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ผู้ถือ DOME (โทเค็นเนทีฟของ Everdome) จะได้รับอนุญาตให้รับกุญแจในการก่อตั้ง Everdome

📷 The Genesis NFT snapshot has been taken.

With this snapshot, 9,999 DOME holders have been given the opportunity to claim founding keys to Everdome.🚀

👉 https://t.co/pXmw7zHFHk

Details on when/how to claim your Genesis #NFT coming very soon. #TheJourneyHasBegun pic.twitter.com/hRxr92w3gK

— Everdome (@Everdome_io) April 27, 2022