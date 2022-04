มหาเศรษฐี Ricard Salinas Pliego บุคคลที่ร่ำรวยที่สุดอันดับสามในเม็กซิโกตามรายชื่อผู้มั่งคั่งล่าสุดของ Forbes เปิดเผยว่า Bitcoin เป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของพอร์ตสภาพคล่องของเขา

Salinas ซึ่งเคยเรียกร้องให้นักลงทุนมีพอร์ตการลงทุนอย่างน้อยในสกุลเงินดิจิทัลอ้างอิง กำลังพูดในการประชุม Bitcoin 2022 ในไมอามีเมื่อวันพฤหัสบดี

"ฉันมีพอร์ตสภาพคล่อง ฉันมีหุ้น Bitcoin และ Bitcoin 60% และหุ้นสินทรัพย์แข็งอย่างน้ำมันและก๊าซและทองคำ 40% และนั่นคือที่ที่ฉันอยู่ " ประธาน Grupo Elektra กล่าว

จากคำพูดดังกล่าว การถือครอง Bitcoin และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของ Salinas Pliego เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในปี 2020 มหาเศรษฐีชาวเม็กซิกันกล่าวว่าเขามีพอร์ต BTC ประมาณ 10%

ความคิดเห็นล่าสุดของเขาชี้ให้เห็นว่า Bitcoin เป็นการลงทุนที่ดีกว่าการถือพันธบัตรรัฐบาล

“ผมไม่มีพันธะใด ๆ อย่างแน่นอน ” เขากล่าวในที่ประชุมในที่ประชุม เขายังคงเรียกพันธบัตรว่า "การลงทุนที่แย่มาก" ซึ่งเขาจะไม่แตะต้องแม้แต่กับ "เสาสูง 10 ฟุต"

ด้วยพันธบัตรที่มุ่งหน้าสู่ผลตอบแทนที่แย่ที่สุดในรอบกว่า 7 ทศวรรษ ท่ามกลางความตึงเครียดทางการเงินของธนาคารกลางและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย Salinas กล่าวว่า Bitcoin นำเสนอสินทรัพย์ที่ดีกว่า เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของพันธบัตรเขากล่าวว่า:

"มันเป็นสิ่งที่แย่ที่สุด ฉันหมายความว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นได้กับคุณคือคุณได้เงินคืน $100 นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่สามารถเกิดขึ้น ได้"

I want to thank @TheBitcoinConf for giving me the opportunity to speak about “what’s next”, it was a pleasure to meet you all 😌.

“Please… don’t put your future in government’s hands, you and I know how does that always ends, stay away from #FIAT money, invest in #btc” pic.twitter.com/sjVvbbZKcY

— Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 7, 2022