Microstrategy ถือเกือบ 1% ของ Bitcoins ทั้งหมด มากกว่าบริษัทมหาชนทั้งหมดรวมกัน

เมื่อการยอมรับ Bitcoin เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความสนใจได้หันไปหาบริษัทที่ถือมันไว้ในงบดุล จากการซื้อที่มีชื่อเสียงของ Tesla เมื่อปีที่แล้ว บริษัทต่าง ๆ ที่ซื้อ Bitcoin อย่างเชื่องช้าแต่มั่นคงก็ซื้อ Bitcoin ด้วยความหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนในระยะยาว รวมทั้งให้ผลประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยง

เราต้องการประเมินว่าบริษัทมหาชนใดถือ Bitcoin มากที่สุด ดังนั้นเราจึงข้ามไปที่ข้อมูล

ค้นหา MicroStrategy บน Wikipedia แล้วคุณจะเห็นคำอธิบายของบริษัทว่าเป็น “ข่าวกรองธุรกิจ ซอฟต์แวร์มือถือ และบริการบนคลาวด์”

ในความเป็นจริง พวกเขาเป็นบริษัทโฮลดิ้งของ Bitcoin

เมื่อดึงงบดุลขึ้นมา รายได้ของพวกเขาในปีที่แล้วอยู่ที่ 510 ล้านดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน ปัจจุบันพวกเขามีมูลค่าถึง 5 เท่า หรือ 2.5 พันล้านดอลลาร์ในงบดุลในรูปของ Bitcoin หลังจากการซื้ออีก 301 bitcoins ในสัปดาห์นี้

Michael Saylor ผู้ร่วมก่อตั้งคือชายผู้ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ และความคิดของเขาเกี่ยวกับ Bitcoin บางครั้งก็เกือบจะเป็นการบูชาทางศาสนา

“Bitcoin เป็นกลุ่มของแตนในโลกไซเบอร์ที่ให้บริการเทพธิดาแห่งปัญญา กินไฟแห่งความจริง เติบโตอย่างชาญฉลาดขึ้นเรื่อย ๆ เร็วขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นหลังกำแพงพลังงานที่เข้ารหัส”

Galaxy Digital Holdings เข้ามาอยู่ในอันดับถัดไป แม้ว่าจะมีการถือครองมูลค่าเพียง 750 ล้านดอลลาร์ แต่สัดส่วนการถือหุ้นของพวกเขานั้นน้อยกว่า MicroStrategy ถึงสามเท่า

เป็นเรื่องสมเหตุสมผลสำหรับบริษัทที่ให้บริการทางการเงินที่จะมี Bitcoin เป็นจำนวนมาก โดยมีความเชี่ยวชาญด้านสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งแตกต่างจาก MicroStrategy ตรงที่ธุรกิจเชื่อมโยงกับสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก

อันดับที่สามคือ Voyager Digital ด้วย Bitcoin 232 ล้านดอลลาร์

บางที Voyager อาจเป็นสัญลักษณ์ของตลาดที่ไม่ดีในปีนี้สำหรับ Bitcoin ผู้ให้กู้คริปโต (crypto) ยื่นฟ้องเพื่อป้องกันการล้มละลายในเดือนกรกฎาคม หลังจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดทำให้เกิดคลื่นของการถอนตัว ซึ่งไม่มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะให้เกียรติ

Tesla ทำให้ตลาดตกใจเมื่อซื้อ Bitcoin ถุงใหญ่มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม พวกเขาประกาศในการยื่นเอกสารรายไตรมาสเมื่อต้นปีนี้ว่าพวกเขาขาย 75% ของจำนวนนี้ และปัจจุบันสแต็คของพวกเขามีมูลค่าเพียง 200 ล้านดอลลาร์

นี่เป็นเพียงประมาณ 0.05% ของอุปทานทั้งหมด การย้ายเพื่อขายเดิมได้รับแรงหนุนจากความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการขุด Bitcoin ซึ่งเห็นได้ชัดว่าใกล้เคียงกับกระดูกสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า

สำหรับสิ่งที่คุ้มค่า Elon Musk กล่าวในเดือนมีนาคมว่าเขาจะไม่ขาย Bitcoin ของเขาเป็นการส่วนตัว (หรือ Ethereum หรือ Doge) อีกครั้งที่คนที่รวยที่สุดในโลกพูดหลายสิ่งหลายอย่างบน Twitter ฉันคิดว่ามันยุติธรรมที่จะพูด

As a general principle, for those looking for advice from this thread, it is generally better to own physical things like a home or stock in companies you think make good products, than dollars when inflation is high.

I still own & won’t sell my Bitcoin, Ethereum or Doge fwiw.

— Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022