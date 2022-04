บริษัทแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามปริมาณการซื้อขายกำลังแสดงรายการ MobileCoin (MOB) อย่างเป็นทางการในเวลา 10:00 น. (UTC) ในวันนี้ ซึ่งจะใช้เวลาเพียง 30 นาทีนับจากนี้ในขณะที่เผยแพร่! คู่ซื้อขายสำหรับเหรียญนี้คือ MOB/BTC, MOB/BUSD และ MOB/USDT

หากคุณสนใจคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวและต้องการเรียนรู้วิธีและแหล่งซื้อ MobileCoin คู่มือนี้เหมาะสำหรับคุณ

หากคุณต้องการตีเหล็กในขณะที่เหล็กยังร้อนอยู่ คุณควรคว้า MOB ตอนนี้ก่อนที่จะเผยแพร่บน Binance เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้น ราคาของมันมีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก

ทำอย่างไร?

MobileCoin เป็นสกุลเงินดิจิทัลเชิงลบตัวแรกของคาร์บอน ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นเงินสดดิจิทัลในโทรศัพท์ของคุณ มูลนิธิ MobileCoin ประสานงานและสนับสนุนชุมชนนักพัฒนาทั่วโลกที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างเครือข่ายการชำระเงินที่เข้ารหัสที่ง่ายที่สุด

แพลตฟอร์มนี้มีการกู้คืนกระเป๋าเงินได้ง่าย คุณสามารถกู้คืนกระเป๋าเงินของคุณได้หากคุณทำโทรศัพท์หายโดยไม่ไว้วางใจผู้ให้บริการด้วยคีย์ส่วนตัวของคุณ

บัญชีแยกประเภททั้งหมดมีความทึบ ธุรกรรมแต่ละรายการมีการป้องกันด้วยการเข้ารหัส และเครือข่ายใช้การเพื่อส่งต่อความลับ

ธุรกรรมส่วนใหญ่ใช้เวลาน้อยกว่าสิบวินาที ดังนั้นการชำระเงินจึงเกิดขึ้นทันที สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด แพลตฟอร์มนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยให้การรักษาความปลอดภัยที่ใช้งานง่ายในวงกว้างโดยไม่สิ้นเปลืองไฟฟ้า

เมื่อพิจารณาถึงความยากลำบากในการทำนายสกุลเงินดิจิทัลที่แม่นยำ คุณไม่ควรตัดสินใจใด ๆ ที่ส่งผลต่อการเงินของคุณก่อนทำการวิเคราะห์ตลาดในเชิงลึก อย่าลงทุนเกินกว่าที่คุณจะสามารถเสียได้

ราคาเหรียญดิจิทัลนั้นแข็งแกร่งใน MOB มีการซื้อขายเพียง $ 5 ในขณะที่เขียน คำทำนายของพวกเขามีดังนี้

