Monero เป็นผู้ทำกำไรได้ 100 อันดับแรกที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน: หาซื้อ Monero ได้ที่ไหน

โทเค็นความเป็นส่วนตัว Monero ได้รับความนิยมอย่างมากเมื่อรัสเซียบุกยูเครนและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่นั้นมา สาเหตุหนึ่งมาจากการรับรู้ถึงความปลอดภัยจากการโจมตีของแฮ็กเกอร์

ในวันที่ตลาด crypto มืดมน Monero เป็นหนึ่งในผู้ได้กำไรเพียงคนเดียว มูลค่าเพิ่ม 11% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

หากคุณสนใจคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวและต้องการเรียนรู้วิธีและแหล่งซื้อ Monero คู่มือนี้เหมาะสำหรับคุณ

Monero มุ่งหวังที่จะบรรลุถึงระดับสูงสุดของการกระจายอำนาจ โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องไว้วางใจใครในเครือข่าย

โทเค็น XMR ของมันใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ หมายความว่ารายละเอียดเกี่ยวกับการโอน crypto ผู้ส่งและผู้รับจะถูกปกปิดโดยค่าเริ่มต้น ตามที่ผู้สนับสนุน Monero มีข้อได้เปรียบเหนือเหรียญความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ เช่น Zcash ซึ่ง “โปร่งใสในการคัดเลือก”

Monero ใช้ลายเซ็นแหวนเพื่อปกปิดข้อมูลนี้ ผลลัพธ์ของธุรกรรมก่อนหน้าบนบล็อคเชนจะถูกเลือกและทำหน้าที่เป็นตัวล่อ หมายความว่าผู้สังเกตการณ์ภายนอกไม่สามารถบอกได้ว่าใครเป็นผู้ลงนาม

เพื่อรับประกันว่าธุรกรรมจะไม่สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ Monero จะสร้างที่อยู่ที่ซ่อนตัวเพียงครั้งเดียวสำหรับแต่ละธุรกรรม

เมื่อพิจารณาถึงความยากลำบากในการทำนายสกุลเงินดิจิทัลที่แม่นยำ คุณไม่ควรตัดสินใจใด ๆ ที่ส่งผลต่อการเงินของคุณก่อนทำการวิเคราะห์ตลาดในเชิงลึก อย่าลงทุนเกินกว่าที่คุณจะสามารถเสียได้

Monero กำลังซื้อขายในราคาเพียง 245 ดอลลาร์ ตามการคาดการณ์ราคาจะสูงถึง 1,317 ดอลลาร์ในปี 2569 ทำให้เป็นการลงทุนที่ดี

จากข้อมูลของ Smartereum ราคาของ Monero จะเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าภายในปี 2026 การพยากรณ์ระยะยาวนั้นไม่ค่อยแข็งแกร่งนัก โดยคาดการณ์ว่า Monero จะซื้อขายที่ราคาประมาณ 288 ดอลลาร์ใน 2 ปี

One line is #BTC , the other is #Monero #XMR. #Divergence pic.twitter.com/i1E4R28gT6

— Vik Sharɱa 🇺🇸 (@vikrantnyc) April 12, 2022