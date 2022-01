การตีกลับของ Bitcoin จากระดับต่ำสุดเมื่อเร็วๆ นี้อาจถูกขัดขวางได้หากสกุลเงินดิจิทัลหลักร่วงต่ำกว่า $37,000 อีกครั้ง โดยมีแนวโน้มว่าจะขาดทุนเพิ่มเติมจากแรงกดดันในการเทขายในตลาดการเงินแบบดั้งเดิม

ในสถานการณ์เช่นนี้ ราคาของ Bitcoin สามารถถอยกลับไปยังโซนอุปสงค์หลักใน $35,000 ถึง $33K และเห็นการขาดทุนสะสมนับตั้งแต่ถึงจุดสูงสุดตลอดกาล +50%

ในขณะที่การตกต่ำอาจเป็นสัญญาณที่น่ากังวลสำหรับมาตรฐานคริปโต นักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley กล่าวว่า นี่ไม่ใช่สิ่งผิดปกติ

Sheena Shah หัวหน้าฝ่ายวิจัยเกี่ยวกับ crypto ที่ธนาคารกล่าวว่ารับทราบในรายงานว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะประเมินว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ crypto คืออะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงลักษณะการเก็งกำไรของประเภทสินทรัพย์

ตามบันทึกการวิจัย การปรับฐานของ Bitcoin ยังคงอยู่ภายในขอบเขตของการล่มสลายของตลาดหมีที่เห็นในรอบก่อนหน้า ข้อมูลในอดีตแสดงให้เห็นว่าราคา Bitcoin พุ่งขึ้นอย่างหนาแน่นในตลาดหมีประมาณ 15 แห่งในชีวิตโดยมีการลดลงครั้งล่าสุด 50% หรือมากกว่านั้นไม่ใช่กรณีที่แยกได้

ธนาคารชี้ไปที่ระดับราคาหลักที่ 28,000 ดอลลาร์ในรอบตลาดนี้ เนื่องจากเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ของเหรียญ หากการเด้งกลับแข็งแกร่งขึ้นและ BTC/USD แตกและถือ $45k ตลาดสามารถมองหากำไรที่มากขึ้นท่ามกลางการชุมนุมที่อาจเกิดขึ้น

แต่มอร์แกน สแตนลีย์คิดว่านักลงทุนควรจับตาดูตลาดให้ดี โดยที่สถานการณ์ที่น่าจะเป็นสินทรัพย์ที่เข้ารหัสลับยังคงอยู่ในการปรับฐานท่ามกลางแนวโน้มมหภาค

Rekt Capital นักวิเคราะห์ Crypto คิดมาก โดยสังเกตในวันจันทร์ว่า Bitcoin ถอยจากระดับสูงสุดที่ $38,300 ว่า BTC/USD ยังเห็นการฝ่าวงล้อมปลอม เขาบอกว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงสถานการณ์ดังกล่าว โดยที่ Bitcoin เห็นการพลิกขึ้นด้านบนเท่านั้นที่จะถอยอย่างรวดเร็ว

Previous #BTC Weekly Candle Closes below the red resistance have preceded fake-breakouts in the form of upside wicks (red circles)

Important to consider this scenario over the coming days, should BTC accelerate upward but fail to flip red into support$BTC #Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/4YnkBzXOvT

— Rekt Capital (@rektcapital) January 31, 2022