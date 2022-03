นายิบ บูเคเล ประธานาธิบดีเอลซัลวาดอร์ แสดงความผิดหวังต่อรัฐบาลสหรัฐฯ ในสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นความกลัวต่อกฎหมาย Bitcoin ของประเทศ

ความคิดเห็นของ Bukele เกิดขึ้นหลังจากมีข่าวว่าวุฒิสภาสหรัฐฯ ถูกกำหนดให้ลงคะแนนในร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับ Bitcoin ของเอลซัลวาดอร์

ร่างกฎหมาย ดังกล่าวมีชื่อว่า “Accountability for Cryptocurrency in El Salvador (ACES) Act” ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการและจะไปลงคะแนนเสียงต่อหน้าวุฒิสภาสหรัฐฯ

'ACES' ถูกนำมาใช้ในเดือนกุมภาพันธ์และกำลังอยู่หน้าด่านเพื่อต่อต้านความเสี่ยงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำ BTC ของเอลซัลวาดอร์ไปใช้อย่างถูกกฎหมาย

“ฉันไม่เคยคิดฝันเลยว่ารัฐบาลสหรัฐจะกลัวสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ที่นี่ ” Bukele กล่าว ในความคิดเห็น

ตามกฎหมาย ฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐฯ 'กังวล' กฎหมาย Bitcoin ของเอลซัลวาดอร์ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบการเงินของสหรัฐฯ มีรายงานว่าผู้สนับสนุนร่างกฎหมายผลักดันให้ร่างกฎหมายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรอบการกำกับดูแลเพื่อช่วยบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงองค์กรอาชญากรรมและแม้แต่การเสริมอำนาจของจีน

หากได้รับการโหวตให้เป็นกฎหมาย หน่วยงานของรัฐและกระทรวงการคลังจะถูกคาดหวังให้หาทางป้องกันมิให้เกิดขึ้น

Never in my wildest dreams would I have thought that the US Government would be afraid of what we are doing here. pic.twitter.com/QgJPa70mn0

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 23, 2022