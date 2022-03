Near Protocol (NEAR) อาจพุ่งขึ้นถึง $14 ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

หลังจากผ่านการปรับฐานเล็กน้อยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว The Near Protocol (NEAR) ก็โผล่ออกมาจากการถ่ายโอนข้อมูล เหรียญได้พุ่งขึ้นและอาจแตะ 14 ดอลลาร์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า แต่ความเสี่ยงคืออะไร? บทวิเคราะห์ที่จะตามมาด้านล่างนี้ แต่ก่อนอื่น ไฮไลท์สำคัญบางประการ:

NEAR ได้รับการสนับสนุนที่สำคัญที่ $9.5 อีกครั้งหลังจากการชุมนุมครั้งล่าสุด

เหรียญสามารถพุ่งขึ้นไปที่ 14 เหรียญได้หาก NEAR มีแนวรับดังกล่าว

altcoin ขายในราคา $10.59 ณ ขณะนั้น

ที่มาของข้อมูล: Tradingview

Near Protocol (NEAR) – การวิเคราะห์ราคา

หลังจากได้รับการสนับสนุนที่สำคัญที่ 9.5 ดอลลาร์ ดูเหมือนว่า NEAR กำลังขึ้นๆ ลงๆ อย่างไรก็ตาม เหรียญได้ช้าลงในการขึ้นข้างบน และเราได้เห็นการดึงกลับเล็กน้อย แต่ถึงกระนั้น NEAR ยังคงซื้อขายที่ $10.5 ซึ่งสูงกว่าแนวรับ $9.5 มาก หากกระทิงสามารถรักษาเหรียญให้อยู่สูงกว่านั้นได้ ก็ยังมีโมเมนตัมขาขึ้นเพียงพอที่จะพุ่งเข้าใกล้ $14

สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องจับตามอง ณ ตอนนี้คือแนวต้านเหนือศีรษะที่ $11.7 NEAR ถูกปฏิเสธหลายครั้งที่โซนนี้ แต่ถ้ากระทิงสามารถดันเหนือมันก่อนสิ้นสัปดาห์ การฝ่าวงล้อมรั้นก็เป็นไปได้มาก

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความเสี่ยงในการขายออกเนื่องจากความผันผวนของตลาด หากหมีทำลายเครื่องหมาย $9.5 แล้ว NEAR อาจตกลงต่อไปที่ $8 ก่อนที่จะขึ้นอีกครั้ง

ทำไมนักลงทุนถึงซื้อ The Near Protocol?

ด้วยมูลค่าตลาดที่ 6.8 พันล้านดอลลาร์ NEAR เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีนักลงทุนจำนวนมาก บล็อกเชนชั้นที่ 1 ได้รับการออกแบบมาเพื่อนำเสนอระบบนิเวศการประมวลผลบนคลาวด์ "บนชุมชน" ด้วยความเร็วที่รวดเร็วเป็นพิเศษ ค่าธรรมเนียมก๊าซต่ำ และความสามารถในการใช้งาน

โปรเจ็กต์นี้สนับสนุนการเปิดตัว DApps ที่เป็นนวัตกรรมใหม่หลายตัว และดูเหมือนว่าจะเป็นหนึ่งในโปรเจ็กต์บล็อคเชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เป็นการลงทุนที่ดีสำหรับอนาคต