ราคา Near Protocol เพิ่มขึ้นมากกว่า 22% ในวันนี้: อะไรเป็นสาเหตุของแนวโน้มขาขึ้น?

ราคาใกล้เคียงเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์และแนวโน้มขาขึ้นดูเหมือนว่าจะได้รับแรงผลักดันในแต่ละวัน

ในขณะที่เขียน NEAR ซื้อขายที่ $18.67 เพิ่มขึ้น 22.72% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มันแตะระดับสูงสุดรายวันที่ 19.64 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งยังคงต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 20.42 ดอลลาร์ในเดือนมกราคมปีนี้

ในบทความนี้เราจะเน้นที่ปัจจัยที่ทำให้ราคา NEAR พุ่งขึ้น

Near Protocol คือบล็อกเชนที่สร้างโดยชุมชน ซึ่งเปิดตัวในเดือนพฤษภาคม 2022 ด้วยความสามารถในการทำงานของเครือข่ายขั้นสูงและความเร็วในการทำธุรกรรมที่เร็วขึ้นเพื่อแก้ปัญหาคอขวดที่มีประสบการณ์ในพื้นที่คริปโต

NEAR เป็นโทเค็นดั้งเดิมของโปรโตคอล NEAR

Near Protocol ใช้กลไกฉันทามติ proof-of-stake (PoS) เพื่อให้แน่ใจว่า blockchain มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่ำและความเร็วในการทำธุรกรรมสูง

มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับขึ้นราคา NEAR ในปัจจุบัน เรามาดูปัจจัยหลักบางประการกัน

ในระดับหนึ่ง การขึ้นราคาในปัจจุบันอาจเป็นผลมาจากการระดมทุนรอบใหม่ที่เห็น NEAR Protocol สุทธิ 350 ล้านดอลลาร์จาก Dragon Capital, FXT Ventures และองค์กรอื่น ๆ เพื่อขยายระบบนิเวศ

ในเดือนมกราคม Near Protocol สามารถระดมทุนได้ 150 ล้านดอลลาร์สำหรับหลักสูตรเดียวกัน

อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้แนวโน้มขาขึ้นคือการประกาศโดย Barry Silbert ผู้ก่อตั้ง Digital Coin Group ว่า NEAR จะเป็นการถือครอง crypto ที่ใหญ่เป็นอันดับสามของกลุ่มรองจาก Bitcoin และ Ethereum

หลังจากจดหมายข่าวล่าสุดจากผู้ค้าสวิงคริปโต Zoran Cole มีข่าวลือว่าโปรโตคอล NEAR กำลังวางแผนที่จะเปิดตัว USN ที่มีเสถียรภาพซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของแนวโน้มขาขึ้น

การเก็งกำไรคือ USN จะเสนอ APR ประมาณ 20% ซึ่งนำไปสู่กิจกรรม DeFi ที่เพิ่มขึ้นซึ่งอยู่นอกเหนือการเรียกร้องของ Cole อย่างไรก็ตาม Decrypt ยังไม่ได้รับการตอบสนองต่อโปรโตคอล Near เกี่ยวกับความถูกต้องของข่าวลือเหล่านี้ บางที นี่อาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้แนวโน้มขาขึ้น

