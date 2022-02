ราคา NuCypher แบบสดวันนี้อยู่ที่ 0.57 ดอลลาร์ โดยมีปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 377.2 ล้านดอลลาร์ โทเค็นดั้งเดิมของมัน NU ได้รับ 25.37% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา NuLink ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของบริษัทได้ระดมทุน 4 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนคริปโตจำนวนหนึ่ง รวมถึง Coincu Ventures และ CypherVenture

อย่ามองข้ามบทความสั้นๆ นี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NuCypher หากคุ้มค่าแก่การลงทุน และแหล่งซื้อ NuCypher ชั้นนำ

เนื่องจาก NU เป็นสินทรัพย์ใหม่ จึงยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญ คุณยังสามารถซื้อ NU ได้โดยใช้ DEX (การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ) ซึ่งหมายความว่ามีขั้นตอนเพิ่มเติมอีกสองสามขั้นตอน หากต้องการซื้อ NU ตอนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ที่เราแนะนำ eToro ก็เพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ชั้นนำของโลกที่มีวอลเล็ทแบบครบวงจรและให้บริการโดยคิดค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากที่สุดในอุตสาหกรรม

คุณต้องสร้างวอลเล็ทของตัวเองขึ้นมา จดที่อยู่ของวอลเล็ทไว้ แล้วก็โอนเหรียญของคุณไปที่นั่นได้เลย

เข้าไปที่ Uniswap จากนั้นก็ให้ 'เชื่อมต่อ' เข้ากับวอลเล็ทของคุณ

ตอนนี้คุณเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถสวอปเหรียญและ NU จำนวน 100 เหรียญขึ้นไปได้แล้ว

NuCypher คือระบบควบคุมการเข้าออกแบบกระจายอำนาจและระบบการจัดการคีย์ ซึ่งเป็นบริการเข้ารหัสสำหรับบล็อคเชนสาธารณะ ให้บริการแบ่งปันข้อมูลที่เข้ารหัสแบบ end-to-end บนบล็อคเชนสาธารณะและโซลูชั่นการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายอำนาจ

NuCypher อนุญาตให้ผู้ใช้แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวระหว่างผู้เข้าร่วมจำนวนมากในเครือข่ายฉันทามติสาธารณะ โดยใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสซ้ำ (PRE) ของพร็อกซี

จากข้อมูลของ NuCypher เทคโนโลยีการถอดรหัสนี้ทำให้มีความปลอดภัยและได้รับการปกป้องมากกว่าโครงการบล็อคเชนแบบเดิมที่ใช้การเข้ารหัสคีย์สาธารณะ

NuCypher (NU) เป็นโทเค็นดั้งเดิมที่ใช้ในเครือข่าย NuCypher ที่ใหญ่กว่า ใช้เพื่อจูงใจให้ผู้เข้าร่วมเครือข่ายดำเนินการบริการการจัดการคีย์

นอกจากนี้ยังใช้สำหรับการปักหลักเพื่อเรียกใช้โหนดผู้ปฏิบัติงาน NuCypher เครือข่าย NuCypher ได้รับการปกป้องจากการลักลอบวางเดิมพันที่เป็นอันตราย และจะเฉือนรางวัลของผู้ใช้ที่น่าสงสัยโดยอัตโนมัติ

NuLink กำลังร่วมมือกับ NuCypher และได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิ Polkadot Web3 เป็นการเชื่อมโยงเครือข่าย NuCypher กับ Polkadot, Heco, Near และ PlatON และจะร่วมมือกับระบบนิเวศเพิ่มเติมสำหรับคุณลักษณะระหว่างบล็อกเชน

ไม่มีอะไรสามารถทดแทนการทำวิจัยของคุณเองได้ การตัดสินใจลงทุนใดๆ ที่คุณทำควรขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญทางการตลาดของคุณ ทัศนคติต่อความเสี่ยง และคุณลักษณะและการแพร่กระจายของพอร์ตโฟลิโอของคุณ พิจารณาด้วยว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรกับการสูญเสียเงิน

จากข้อมูลของ Cryptonewsz ราคาของ NU จะเพิ่มขึ้นเป็น 0.9 ดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2022 และในที่สุดจะมีการลงทุนที่ดี เนื่องจาก 1 NU จะซื้อขายที่ 1.15 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี ซึ่งเป็นสองเท่าของราคาปัจจุบัน

