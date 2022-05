โทเค็น NYM กระโดดมากกว่า 32% หลังจากสรุปรอบกองทุน 300 ล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนา mixnet ต่าง ๆ

โทเค็น NYM ได้เพิ่มขึ้นกว่า 30% หลังจาก Harry Halpin, NYM CEO และประกาศในการระดมทุน 300 ล้านดอลลาร์เพื่อการพัฒนา mixnets เป็นที่น่าสังเกตว่า NYM ได้รับเงินหลังจากโทเค็น ‘NYM’ ดั้งเดิมถูกจดทะเบียนในบริษัทืแลกเปลี่ยน crypto รายใหญ่

ในขณะที่เขียน NYM ซื้อขายที่ $0.9366 เพิ่มขึ้น 32.34% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

บริษัทตั้งข้อสังเกตว่าสามารถชนะความไว้วางใจจากนักลงทุนได้ในเวลาที่ Venture Capitals ทิ้งโครงการไป นอกจากนี้ Venture Capitalists ที่เข้าร่วมในรอบก่อนหน้านี้ยังได้เข้าร่วมในโครงการล่าสุดอีกด้วย

Everyone is terrified of VCs "dumping" on projects – but in the case of NYM, the VCs from our previous rounds are doubling down on their support of privacy with a $300 million dev fund for developers to build on top of mixnets!

Details to apply soon!

https://t.co/Qr6UltAg5m pic.twitter.com/rScyHuzl6d

— Nym (@nymproject) May 2, 2022