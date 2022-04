Anchorage Digital Bank ได้ตกลงที่จะดำเนินการแก้ไขและจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ Bank Secrecy Act เพื่อช่วยให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตาม

Office of the Comptroller of the Currency (OCC) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลธนาคารแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ได้ ออก คำสั่งให้ความยินยอมต่อธนาคาร Anchorage Digital Bank ตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน

Anchorage Digital เป็นธนาคารสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งแรกที่ได้รับการอนุมัติด้านกฎระเบียบจาก OCC เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 การอนุมัติแบบมีเงื่อนไขสำหรับแอปพลิเคชันกฎบัตรทรัสต์ระดับประเทศของบริษัท ทำให้สามารถเปลี่ยนเป็นธนาคารดิจิทัล Anchorage สมาคมแห่งชาติได้

อย่างไรก็ตาม OCC กล่าวว่าบริษัท Anchorage Trust เดิมล้มเหลวในการดำเนินการตามข้อกำหนด Bank Secrecy Act (BSA) และการป้องกันการฟอกเงิน (AML) ที่ได้ตกลงร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการดำเนินงานในฐานะ ธนาคารสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับการควบคุมจากรัฐบาลกลาง

เป็นความล้มเหลวของ Anchorage Digital ในการปฏิบัติตามข้อกำหนด KYC และ AML ที่แจ้งคำสั่ง OCC กล่าวในการเปิดตัว

“ OCC ถือธนาคารที่ได้รับอนุญาตระดับประเทศทั้งหมดด้วยมาตรฐานระดับสูงเหมือนกัน ไม่ว่าจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมแบบดั้งเดิมหรือแบบใหม่ ” Michael J. Hsu ผู้รักษาการบัญชีสกุลเงินกล่าว

“ เมื่อสถาบันล้มเหลว เราจะดำเนินการและทำให้พวกเขาต้องรับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาลกลาง ” เขากล่าวเสริม

Anchorage Digital เริ่มดำเนินการแก้ไขแล้ว

ในส่วนหนึ่งของการดำเนินการแก้ไขตามคำสั่งดังกล่าว Anchorage จำเป็นต้อง แต่งตั้งคณะกรรมการการปฏิบัติตามกฎระเบียบซึ่งมีสมาชิกไม่น้อยกว่าสามคน นอกจากนี้ยังเป็นการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของ BSA ทั้งหมดอีกด้วย

ธนาคารมีเวลาสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ในคำสั่งยินยอมในการส่งแผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุและคงไว้ซึ่งการปฏิบัติตามกฎหมาย KYC และ AML ที่เกี่ยวข้อง

Anchorage ยังตกลงที่จะจ้างเจ้าหน้าที่ของ Bank Secrecy Act และให้การสนับสนุนที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้พวกเขาทำงานเพื่อปฏิบัติตาม นอกจากนั้น ธนาคารจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้ามีการตรวจสอบสถานะทางการเงินที่สูงขึ้น ตลอดจนการตรวจสอบการระบุความเสี่ยงของลูกค้า

OCC ตั้งข้อสังเกตในคำสั่งว่า Anchorage Digital ได้กำหนด “การดำเนินการแก้ไข” และให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามอย่างสมบูรณ์