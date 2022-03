OriginTrail (TRAC) พุ่งขึ้นกว่า 80% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา: ทำไมเหรียญถึงพุ่งขึ้น?

เหรียญ OriginTrail (TRAC) เริ่มต้นวันด้วยการเพิ่มขึ้นมากกว่า 24% สู่ระดับสูงสุดรายวันที่ 0.7238 ดอลลาร์ ก่อนที่จะย้อนกลับไปที่ราคาปัจจุบันที่ 0.672343 ดอลลาร์

ในขณะที่เขียนเหรียญยังคงเป็นสีเขียวและแนวโน้มกระทิงดูเหมือนว่าจะรวบรวมโมเมนตัมในแต่ละวัน

ในบทความนี้เราจะมาดูว่าอะไรเป็นสาเหตุให้ราคาของ OriginTrail (TRAC) พุ่งสูงขึ้น

ก่อนที่จะลงรายละเอียดว่าอะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาของ TRAC ขึ้น เราต้องอธิบายว่า TRAC คืออะไร

TRAC เป็นโทเค็นดั้งเดิมของโปรโตคอล OriginTrail ซึ่งเป็นโปรโตคอลบล็อกเชนสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นกราฟความรู้แบบกระจายศูนย์ (DKG) แห่งแรก

เหตุผลที่ราคาของ TRAC พุ่งขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ปัจจุบันมีปัจจัยหลักสามประการที่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของราคา TRAC และรวมถึงการเปิดตัวในปัจจุบันของ OriginalTrail v6, AidTrust Launch และการเปลี่ยนไปใช้ Web3 และการรวม Polkadot

การเปิดตัว OriginalTrail ที่ทำงานบน testnet ในปัจจุบันเป็นปัจจัยหลักประการแรกที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อราคาของ TRAC

The @origin_trail v6 testnet is growing into a beast! This week we reached a new record of 156k publishings measured in 24h, which is ~500x improvement over the highest seen number on previous DKG versions. And we are only getting started 1/4 https://t.co/2ZVXuFwSNU

— Brana Rakic – OriginTrail (@BranaRakic) March 18, 2022