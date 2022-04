ราคาโทเค็น Near เด้งกลับหลังจาก Near Protocol stablecoin ใช้งานได้

NEAR ซึ่งเป็นโทเค็นดั้งเดิมของ Near Protocol ได้เพิ่มขึ้นในวันนี้หลังจากบล็อคเชน Near Protocol เปิดตัว USN ที่มีเสถียรภาพ

ในขณะที่เขียน โทเค็น NEAR ได้เด้งกลับมาที่ 14.96 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8.38% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม โทเค็นยังคงลดลงประมาณ 12% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากที่ตลาดคริปโต (crypto) ร่วงลงในวงกว้างในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

Near Protocol USN stablecoin

USN Stablecoin ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่เป็นอัลกอริธึม Stablecoin ใช้การผสมผสานของโทเค็นเพื่อรักษาอัตราส่วน 1:1 ต่อดอลลาร์สหรัฐ เปิดตัวโดยองค์กรกระจายอำนาจตาม NEAR Protocol ที่เรียกว่า Decentral Bank

ผู้คนสามารถเผาโทเค็น NEAR เพื่อสร้างเหรียญ USN ที่มีเสถียรภาพ และพวกเขายังสามารถเผา USN Stablecoin เพื่อรับโทเค็น NEAR ได้อีกด้วย

Decentral กล่าวว่าผู้ให้กู้รายแรกจะได้รับผลตอบแทนสูงถึง 20% ซึ่งเทียบเท่ากับ Stablecoin UST ยอดนิยมของ Terra

เงินสำรองของ USN Stablecoin จะถูกดูแลโดย Decentral Bank DAO และ DAO จะทำการโหวตรายเดือนเพื่อแจกจ่ายรางวัลจำนวน 10 ล้านดอลลาร์สำหรับการซื้อขาย USN

ตลาด stablecoin ที่แออัด

USN จะเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงภายใน stablecoin โดยที่ UST stablecoin ของ Terra จะเป็นคู่แข่งหลัก UST ของ Terra ได้รับการสนับสนุนแล้ว 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินสำรองที่มีอยู่แล้ว

นอกจากนี้ยังมีเหรียญ Stablecoin อีกตัวหนึ่งที่คาดว่าจะเป็น USDD จากบล็อกเชนของ Tron ซึ่งให้สัญญา APY 30%

ดูเหมือนว่านักลงทุนส่วนใหญ่จะใช้แนวทางรอดูต่อ USN stablecoin ด้วยความคาดหวังว่าจะมีตัวเลือก DeFi เพิ่มเติมใน Near Protocol ซึ่งจะทำให้ USN Stablecoin มีประโยชน์มากขึ้น