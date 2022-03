Quant เพิ่งประกาศเปิดตัวใหม่: Overledger 2.2.2 ซึ่งมอบความสามารถในการทำสัญญาอัจฉริยะระดับที่สองที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อจัดการบัญชีและเหรียญกษาปณ์และโทเค็นการเบิร์น

หากคุณสนใจคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวและต้องการเรียนรู้วิธีและแหล่งซื้อ Quant คู่มือนี้เหมาะสำหรับคุณ

Quant เปิดตัวเมื่อเกือบ 4 ปีที่แล้วด้วยภารกิจในการเชื่อมต่อเครือข่ายและบล็อกเชนทั่วโลกโดยไม่ลดความสามารถในการทำงานร่วมกันและประสิทธิภาพของเครือข่าย มันสร้างระบบปฏิบัติการบล็อคเชนระบบแรก กลายเป็นแพลตฟอร์มแรกในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทำงานร่วมกัน

Quant ใช้ Overledger Network ซึ่งเพิ่งเปิดตัวเวอร์ชัน 2.2.2 ได้รับการพัฒนาให้เป็นเทคโนโลยีบัญชีแยกประเภท OS ที่เชื่อมโยงเครือข่ายบล็อคเชนต่างๆ Quant เรียกตัวเองว่าเป็นระบบปฏิบัติการแรกที่สร้างขึ้นสำหรับบล็อคเชน

Quant ตั้งเป้าที่จะปิดช่องว่างระหว่างบล็อคเชนต่างๆ โดยใช้ประโยชน์จาก Overledger เครือข่ายนี้เป็นแกนหลักของโครงการ Quant มั่นใจว่า Overledger จะทำหน้าที่เป็นระบบนิเวศที่ระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคตจะเติบโต

เมื่อพิจารณาถึงความยากลำบากในการทำนายสกุลเงินดิจิทัลที่แม่นยำ คุณไม่ควรตัดสินใจใดๆ ที่ส่งผลต่อการเงินของคุณก่อนทำการวิเคราะห์ตลาดในเชิงลึก อย่าลงทุนเกินกว่าที่คุณจะสามารถเสียได้

CoinQuora คาดการณ์ว่า Quant จะวิ่งไปพร้อมกับกระทิง โดยผ่านระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $428 ราคาเหรียญดิจิทัลคาดการณ์ว่าโทเค็น QNT จะผ่าน 170 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้

Looks like #QNT is finally breaking out above $130. If we flip this level to support we could see $180 fast. I will buy a decent amount when we do. Target remains $1000+. $QNT #XRP pic.twitter.com/nl0g7AVMSk

— 2024Bullⓥ (@2024Bull) March 24, 2022