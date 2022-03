ราคาสดของ RAIN ซึ่งเป็นโทเค็นของ Rainmaker Games อยู่ที่ $0.29 ในขณะที่เขียน คริปโตแบบใหม่ได้สร้างปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงที่ 765,000 ดอลลาร์

หากคุณสนใจคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวและต้องการเรียนรู้วิธีและแหล่งซื้อ RAIN คู่มือนี้เหมาะสำหรับคุณ

เนื่องจาก RAIN เป็นสินทรัพย์ใหม่ จึงยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญ คุณยังสามารถซื้อ RAIN ได้โดยใช้ DEX (การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ) ซึ่งหมายความว่ามีขั้นตอนเพิ่มเติมอีกสองสามขั้นตอน หากต้องการซื้อ RAIN ตอนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ที่เราแนะนำ eToro ก็เพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ชั้นนำของโลกที่มีวอลเล็ทแบบครบวงจรและให้บริการโดยคิดค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากที่สุดในอุตสาหกรรม แถมยังเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและมีบริการช่องทางชำระเงินมากกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ

คุณต้องสร้างวอลเล็ทของตัวเองขึ้นมา จดที่อยู่ของวอลเล็ทไว้ แล้วก็โอนเหรียญของคุณไปที่นั่นได้เลย

เข้าไปที่ Uniswap จากนั้นก็ให้ 'เชื่อมต่อ' เข้ากับวอลเล็ทของคุณ

ตอนนี้คุณเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถสวอปเหรียญและ RAIN จำนวน 100 เหรียญขึ้นไปได้แล้ว

นี่คือโทเค็นดั้งเดิมของ Rainmaker Games ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกฟรีสำหรับเล่นเกม P2E หลายร้อยเกม พวกเขาเรียกตัวเองว่าเป็นประตูสู่โลก P2E ทำให้ทุกคนมีโอกาสเล่น รับ เรียนรู้ และเชื่อมต่ออย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

นักเล่นเกมทุกระดับจะได้สลับไปมาระหว่างเกม ฝึกฝน เรียนรู้ จัดการรายได้ แชท และรับการยืนยันจากกิลด์ได้อย่างราบรื่น ทั้งหมดนี้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

Rainmaker กำลังสร้างแพลตฟอร์มผู้เล่นระดับโลกที่ใหญ่ที่สุด และในทางกลับกัน เป็นโรงไฟฟ้าข้อมูล P2E ที่ใหญ่ที่สุด พวกเขาตั้งเป้าที่จะเป็นศูนย์กลางและ Launchpad สำหรับเกม รวมถึงแหล่งข้อมูลอันล้ำค่าสำหรับกิลด์เพื่อสร้างทีมที่มีข้อมูลสำรองที่ดียิ่งขึ้น

เมื่อพิจารณาถึงความยากลำบากในการทำนายสกุลเงินดิจิทัลที่แม่นยำ คุณไม่ควรตัดสินใจใดๆ ที่ส่งผลต่อการเงินของคุณก่อนทำการวิเคราะห์ตลาดในเชิงลึก อย่าลงทุนเกินกว่าที่คุณจะสามารถเสียได้

การคาดการณ์ราคาคาดการณ์ว่าราคาของ Rainmaker Games จะแตะระดับอย่างน้อย $0.36 ในปีนี้ ค่าสูงสุดที่สามารถทำได้คือ $0.43

ราคาของ Rainmaker Games จะสูงถึง 0.55 ดอลลาร์ในปีหน้า สามารถขึ้นไปสูงสุด 0.62 ดอลลาร์โดยมีราคาเฉลี่ย 0.57 ดอลลาร์ตลอดทั้งปี

ในปี 2024 ราคาของ RAIN จะอยู่ที่ $0.79 เป็นอย่างน้อย ราคา RAIN สูงสุดอยู่ที่ $0.95 โทเค็นจะทำลาย $1 ในปี 2025 จนถึงขั้นต่ำ $1.14

Hey Rainmakers, Smart Chain staking is finally here!

ㅤhttps://t.co/FSEiOZ7j7G

ㅤ

Now you can enjoy significantly lower gas fees on single-sided $RAIN as well as RAIN-CAKE LP. Look at these absolutely juicy starting APYs 💧

ㅤ

☔️ $RAIN – 35,153%

🍰 RAIN-CAKE LP – 689,762% pic.twitter.com/thbOlxgxM2

— Rainmaker Games (@RainmakerGaming) February 23, 2022