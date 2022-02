นักวิเคราะห์กล่าวว่าเดือนกุมภาพันธ์สามารถเห็นแท่งเทียนสีเขียวได้หากมี $37,000 ถือเป็นแนวรับหลักต่อเดือน ซึ่งอาจเปิดเส้นทางสู่ $50,000

ราคา Bitcoin ไม่สามารถทะลุเหนือ 39,000 ดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ โดยพุ่งขึ้นใกล้ระดับหลายครั้งตั้งแต่กลับขึ้นจากระดับต่ำสุดที่ 33,000 ดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้ว

ปัจจุบัน BTC ลดลง 2% และต้องการทดสอบระดับแนวรับที่ $38k อีกครั้ง ซึ่งหากไม่สามารถถือครองไว้ได้ อาจส่งผลให้คริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) หลักลดลงไปอีก

ผู้ค้าและนักวิเคราะห์คริปโตนามแฝง Rekt Capital กล่าวว่าการลดลงทำให้ Bitcoin อยู่ในช่วงการรวมบัญชี โดยมีแนวรับและแนวต้านที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) สองเส้นในแผนภูมิรายสัปดาห์

ตามที่เขากล่าว ราคา Bitcoin ได้ลดลงต่ำกว่า EMA สองอันซึ่งหมายถึงระดับมหภาคซึ่งแสดงถึงพื้นที่ระดับกลาง

“ เนื่องจาก BTC สูญเสียพื้นที่ระดับกลางไปเป็นแนวรับ… [มัน] ได้กลับมายังพื้นที่ Macro Range Low (สีเขียว) อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ในระดับมาโคร BTC ยังคงอยู่ระหว่าง $28000-$68000 (เขียว-แดง)” เขา ระบุไว้ในทวีตที่แชร์เมื่อวันพุธ

แผนภูมิแสดงราคา BTC ด้านล่าง EMA ทั้งสอง ที่มา: Rekt Capital บน Twitter

On the micro scale, #BTC has broken down from the micro-range formed by the two EMAs

This EMA-formed range figured as the macro Mid-Range

Because macro-wise, $BTC is still just consolidating inside its Re-Accumulation range ($28000-$68000; green-red)#Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/QWbRHwVS24

— Rekt Capital (@rektcapital) January 9, 2022