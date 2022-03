Brad Garlinghouse ซีอีโอของ Ripple ได้เรียกการตัดสินใจล่าสุดของผู้พิพากษาในนิวยอร์กในคดี Ripple กับ US Securities Exchange Commission (SEC) ว่าเป็น “ชัยชนะครั้งใหญ่” สำหรับบริษัทบล็อคเชน

“ถ้าเธอไม่ใส่ใจ คุณควรจะเป็นตอนนี้ ชัยชนะครั้งใหญ่สำหรับ Ripple วันนี้ !” Garlinghouse กล่าวว่า

ความคิดเห็นของเขาเป็นไปตามคำสั่งของผู้พิพากษาเขตสหรัฐฯ Analisa Torres ที่ปฏิเสธการเคลื่อนไหวของ SEC ที่จะโจมตีการป้องกันที่เป็นธรรมของ Ripple

🚨JUDGE TORRES DENIES SEC MOTION TO STRIKE FAIR NOTICE DEFENSE.

JUST ADDED to our Document Library:

✅Order from Judge Analisa Torres that Denies the @SECGov Motion to Strike @Ripple's Fair Notice Defense 👇https://t.co/5LuEauaWAd

