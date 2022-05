Ripple ได้ประกาศว่าได้ให้ทุนสนับสนุน 100 ล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนานวัตกรรมบล็อคเชนเพื่อขจัดคาร์บอน

การระดมทุนซึ่งจะเข้าสู่บริษัทต่าง ๆ ในตลาดคาร์บอน ยังได้รับการจัดสรรสำหรับการเริ่มต้น Fintech ที่เน้นเรื่องสภาพอากาศด้วย Ripple กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี

ตาม ข่าวประชาสัมพันธ์ กองทุนจะเข้าสู่พอร์ตโฟลิโอของโปรแกรมของ Ripple โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้มันกลายเป็นศูนย์สุทธิภายในปี 2030 นอกจากนั้น Ripple จะใช้เงินทุนเพื่อสนับสนุนความพยายามในการสร้างโทเค็นคาร์บอนเครดิตเป็น Non-Fungible Tokens (NFTs)

บริษัทตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นบนบัญชีแยกประเภท XRP (XRPL) ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ช่วยรับรองความถูกต้องของ NFT คาร์บอนเครดิต

Brad Garlinghouse ซีอีโอของ Ripple ตั้งข้อสังเกตว่าการระดมทุนเป็น “ การตอบสนองโดยตรงของบริษัทต่อการเรียกร้องให้ดำเนินการทั่วโลก ” ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เขากล่าวว่าบริษัทต่าง ๆ ได้รับการสนับสนุนให้ใช้ทรัพยากร และแม้กระทั่งผู้มีความสามารถ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนองระดับโลกต่อการควบคุมการปล่อยมลพิษ

“ ในขณะที่การลดการปล่อยมลพิษและการเปลี่ยนไปสู่อนาคตที่มีคาร์บอนต่ำเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง แต่ตลาดคาร์บอนก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการบรรลุเป้าหมายด้านสภาพอากาศเช่นกัน บล็อคเชนและคริปโตสามารถมีบทบาทเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการทำให้ตลาดคาร์บอนบรรลุศักยภาพสูงสุด นำสภาพคล่องและความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับมาสู่ตลาดที่กระจัดกระจายและซับซ้อน ” Garlinghouse กล่าวเสริม

Today, @Ripple is committing to invest $100M to modernize carbon markets globally, through investing in carbon removal companies and supporting growth in carbon credit tokenization functionality (Hear me out, NFTs aren’t just about digital art…) https://t.co/MYrxEO6WfN

— Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) May 19, 2022