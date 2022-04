การต่อสู้ของ Ripple เพื่อเอาชนะสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) ในกรณีที่ลากมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2020 ถูกกำหนดให้เข้าสู่ต้นปี 2023 ตามการอัปเดตที่ แบ่งปัน โดย Stuart Alderoty ที่ปรึกษาทั่วไปของ Ripple

คดีนี้เกี่ยวกับ XRP ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่เปิดตัวโดย Ripple Labs

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศ ว่าได้เรียกเก็บเงิน Ripple Labs Inc. และผู้บริหารระดับสูงสองคนจากการขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนมูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์ หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่าการเสนอขายหลักทรัพย์นั้น “กำลังดำเนิน อยู่” ซึ่งอ้างว่าหมายถึงการขาย XRP ของ Ripple

โดยพื้นฐานแล้ว ก.ล.ต. กำลังบอกว่า XRP เป็นหลักทรัพย์ Ripple และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยืนยันว่าข้อกล่าวหาของหน่วยเฝ้าระวังหลักทรัพย์นั้นเป็นเท็จโดยสิ้นเชิง มีอะไรเกิดขึ้นอีกมากมายรวมถึงความคิดเห็นจากอดีตเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต.

ข้อมูลล่าสุดจากอัลเดอโรตีและทนายฝ่ายจำเลย เจมส์ เค. ฟิแลน หมายความว่าจะใช้เวลา 2 ปีเต็มในการรอการลงมติของคดี

“ตอน นี้ดูเหมือนว่าจะมีมติในปี 2023 และแต่ละวันที่ผ่านไปได้ทำร้ายพลเมืองสหรัฐฯ ที่ตกเป็นเหยื่อของการดึงพรมจากสำนักงาน ก.ล.ต. ” Alderoty กล่าวใน กระทู้ Twitter

Filan ชี้ให้เห็น ถึงความเป็นไปได้เดียวกันนี้ โดยระบุในทวีตว่าทั้ง SEC และ Ripple ได้ยื่นหนังสือกำหนดเวลาร่วมกันเพื่อหาทางแก้ไขในคดีนี้ ตามที่เขาพูด ฝ่ายต่าง ๆ ได้เสนอให้เปิดบทสรุปสำหรับการตัดสินโดยสรุปจะเริ่มในเดือนสิงหาคม

ไทม์ไลน์ยังรองรับความท้าทายของผู้เชี่ยวชาญด้วย โดยคาดว่าจะมีการสรุปข้อมูลสรุป ” 2-3วันก่อนวันคริสต์มาส “

กลวิธีล่าช้าที่ชัดเจนของ ก.ล.ต. ในระหว่างกรณีนี้เห็นได้ชัดว่ามีบทบาทในการตัดสินใจของ Ripple ในการยอมรับการยื่นฟ้องร่วมกัน เป็นเหตุผลที่ผู้ถือ XRP จะต้องอดทนรอเป็นเวลานานเพื่อแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

อัลเดอโรตี กล่าวว่า

“ สำหรับผู้ที่ถามว่านี่เป็นการยื่นแบบร่วมหรือไม่ – ใช่แล้ว แต่จากประวัติของสำนักงาน ก.ล.ต. หากเราไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ การทำซ้ำครั้งต่อไปน่าจะนานกว่านี้มาก ”

