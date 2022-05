Robinhood เปิดตัวกระเป๋าเงิน Non Custodial Wallet Web 3.0 ที่เข้ากันได้ดีกับ Non-Fungible Tokens (NFTs)

Robinhood ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ได้รับความนิยม ได้ประกาศเปิดตัวกระเป๋าเงิน Non Custodial Web 3.0 ที่เข้ากันได้ดีกับ Non-Fungible Tokens (NFTs) ทำให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับตลาดกลางของ NFT ได้

See you on the other side https://t.co/qonXj80BEB pic.twitter.com/9oXqlj9HVI

ก่อนการเปิดตัว แพลตฟอร์มได้โพสต์วิดีโอโปรโมตบน Twitter เพื่ออธิบายว่าจะใช้กระเป๋าเงินอย่างไร

Trade and swap crypto with no network fees. A web3 wallet from us. Get early access: https://t.co/qonXj80BEB pic.twitter.com/qLjByPA4ty

— Robinhood (@RobinhoodApp) May 17, 2022