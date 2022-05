Shiba Inu พุ่งขึ้น 27% หลังจากเข้าจดทะเบียนใน Rain ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ชั้นนำในตะวันออกกลาง

Rain ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ชั้นนำในบาห์เรนตะวันออกกลาง ได้จดทะเบียน Shiba Inu เพื่อขยายปริมาณการซื้อขายและการยอมรับหลังจากการพิจารณา 2 เดือน

Rain เป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน crypto แห่งแรกที่ได้รับอนุญาตอย่างเต็มที่หลังจากการอนุมัติของธนาคารกลางแห่งบาห์เรน ย้อนกลับไปในเดือนมีนาคม Rain ได้ถามชุมชนในบัญชี Twitter อย่างเป็นทางการว่าควรแสดงรายการโทเค็นมีมที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 หรือไม่

เมื่อเร็ว ๆ นี้แพลตฟอร์มประกาศว่าสนับสนุน Shiba Inu อย่างไรก็ตาม เมื่อต้นปีนี้ Shiba Inu ได้รับการจดทะเบียนในแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน crypto อื่น ๆ เช่นแอปซื้อขาย Robinhood และการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ Parex

@Shibtoken is now available on Rain.

You asked and we listened, $shib is now available for trading! #shibarmy pic.twitter.com/EAFHC6YwuT

— Rain (@rain) May 13, 2022