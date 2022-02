ราคา Solana ลดลง 9%: ทั้งหมดที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการแฮ็ก Wormhole Bridge

ราคาของ Solana พุ่งขึ้นอีกครั้งหลังจากพยายามแก้ไขการลดลงล่าสุด ครั้งนี้ราคากำลังลดลงหลังจากสะพานเชื่อมระหว่าง Solana และ Ethereum ที่เรียกว่า Wormhole Bridge ถูกแฮ็กส่งผลให้สูญเสีย ETH จำนวน 120000 อันซึ่งมีมูลค่าประมาณ 320 ล้านดอลลาร์

ปัจจุบัน Solana ซื้อขายที่ $98.45 โดยลดลง 9.42% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตอนนี้ซื้อขายลดลง 62.15% จากวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 สูงสุดตลอดกาลที่ 260.06 ดอลลาร์

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SOL อยู่ที่ 30.9 พันล้านดอลลาร์ มีอุปทานหมุนเวียน 314.8 ล้านเหรียญ SOL และปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมงที่ 3.2 พันล้านดอลลาร์

ตามรายงานที่เกิดขึ้นใหม่ Wormhole Bridge ถูกแฮ็กในช่วงเช้าตรู่ของวันที่ 3 กุมภาพันธ์

ตามรายงานและโพสต์บน Twitter ของ Solana Team การแฮ็กส่งผลให้สูญเสียเหรียญ ETH ประมาณ 120,000 เหรียญมูลค่า 320 ล้านดอลลาร์ หลังจากการแฮ็ก ทีมงานกล่าวว่า Ethereum (ETH) จะถูกเพิ่มเข้าไปในบริดจ์เพื่อให้แน่ใจว่า ETH ที่ห่อหุ้มอยู่บนบริดจ์นั้นได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่

The wormhole network was exploited for 120k wETH.

ETH will be added over the next hours to ensure wETH is backed 1:1. More details to come shortly.

We are working to get the network back up quickly. Thanks for your patience.

— Wormhole🌪 (@wormholecrypto) February 2, 2022