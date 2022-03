ระบบนิเวศ SuperRare ได้ประกาศบน Twitter ว่าผู้ถือโทเค็น RARE ดั้งเดิมมีเวลาเหลืออีก 1 วันในการลงคะแนนให้แกลเลอรีอิสระถัดไปที่จะนำเสนอบน SuperRare การลงคะแนนจะปิดในวันที่ 21 มีนาคม เวลา 21.00 น. PST ในขณะที่เขียน RARE ได้เพิ่ม 39% ให้กับมูลค่าของมัน

หากคุณสนใจคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวและต้องการเรียนรู้วิธีและแหล่งซื้อ RARE คู่มือนี้เหมาะสำหรับคุณ

เนื่องจาก RARE เป็นสินทรัพย์ใหม่ จึงยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญ คุณยังสามารถซื้อ RARE ได้โดยใช้ DEX (การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ) ซึ่งหมายความว่ามีขั้นตอนเพิ่มเติมอีกสองสามขั้นตอน หากต้องการซื้อ RARE ตอนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

คุณต้องสร้างวอลเล็ทของตัวเองขึ้นมา จดที่อยู่ของวอลเล็ทไว้ แล้วก็โอนเหรียญของคุณไปที่นั่นได้เลย

เข้าไปที่ Uniswap จากนั้นก็ให้ 'เชื่อมต่อ' เข้ากับวอลเล็ทของคุณ

ตอนนี้คุณเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถสวอปเหรียญและ RARE จำนวน 100 เหรียญขึ้นไปได้แล้ว

SuperRare เป็นแพลตฟอร์ม NFT ชั้นนำที่รวบรวมงานศิลปะดิจิทัลมูลค่าประมาณ 90 ล้านดอลลาร์จนถึงปัจจุบัน ในเวอร์ชัน 1.0 ทีมงานของ SuperRare ได้เลือกศิลปินเพื่อสร้างผลงานในสัญญาอัจฉริยะที่ใช้ร่วมกันเป็น SuperRare NFT

ด้วยเวอร์ชัน 2.0 สิ่งนี้เปลี่ยนไปโดยการแนะนำหน้าร้านที่ดำเนินการอย่างอิสระ การดูแลจัดการระดับเว็บ และสัญญาการผลิตที่มีอำนาจอธิปไตยสำหรับศิลปินในการโปรโมต สร้าง และขายผลงานให้กับนักสะสมโดยตรง

ด้วยเป้าหมายของการกระจายอำนาจแบบก้าวหน้า SuperRare ได้เปลี่ยนการกำกับดูแลและความเป็นเจ้าของเครือข่ายไปยังชุมชน เป็น DAO ที่จัดสรรเงินทุนจาก Community Treasury ควบคุมพารามิเตอร์ของแพลตฟอร์มหลัก และโหวตเพื่อปรับปรุงโปรโตคอลและเครือข่ายที่เสนอ

เมื่อพิจารณาถึงความยากลำบากในการทำนายสกุลเงินดิจิทัลที่แม่นยำ คุณไม่ควรตัดสินใจใดๆ ที่ส่งผลต่อการเงินของคุณก่อนทำการวิเคราะห์ตลาดในเชิงลึก อย่าลงทุนเกินกว่าที่คุณจะสามารถเสียได้

Tech News Leader คาดการณ์ว่า SuperRare จะเพิ่มขึ้นถึง 0.93 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ ใน 5 ปี 1 RARE จะซื้อขายในราคา $2.69 ในทศวรรษนี้ 1 RARE จะมีมูลค่า $17.43

