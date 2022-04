Telegram แนะนำการชำระเงิน crypto โดยใช้โทเค็นดั้งเดิมของ TON Foundation Toncoin

Telegram ได้เพิ่มคุณสมบัติการเข้ารหัสลับใหม่ที่อนุญาตให้ผู้ใช้ส่ง Toncoin (โทเค็นดั้งเดิมของ TON Foundation) ให้กันและกัน ฟีเจอร์นี้เทียบได้กับฟีเจอร์การชำระเงินด้วย Bitcoin ของ Twitter ซึ่งเปิดตัวในเดือนกันยายน 2021 ผ่านฟีเจอร์ Tip Jar ของ Twitter ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือ Twitter เลือกใช้ Lightning Network ของ Stripe สำหรับการชำระเงินด้วยคริปโต

ในการใช้คุณสมบัติคริปโตใหม่ ผู้ใช้ Telegram จะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งบอทกระเป๋าเงินอย่างเป็นทางการของ Telegram ก่อน ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถซื้อ cryptocurrency โดยใช้บัตรเครดิต แลกเปลี่ยน หรือแม้แต่ส่งไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลอื่น ๆ

หลังจากติดตั้ง wallet bot แล้ว ผู้ใช้สามารถส่ง Bitcoin (BTC) หรือ Toncoin ให้กันได้โดยคลิกที่ปุ่ม “Wallet” ในข้อความโดยตรงบนแอพส่งข้อความ Telegram

Toncoin เป็นสกุลเงินดิจิทัลดั้งเดิมของ TON Foundation ซึ่งเป็นบล็อกเชนเลเยอร์ 1 ที่กระจายอำนาจซึ่งพัฒนาโดย Telegram โดยสรุป มูลนิธิ TON เป็นโครงการบล็อกเชนของโทรเลข

หลังจากเปิดตัวคุณลักษณะการชำระเงิน crypto ของ Toncoin บน Telegram มูลนิธิ TON กล่าวผ่านทวีตว่าผู้คนจะไม่ต้องป้อนที่อยู่กระเป๋าสตางค์เข้ารหัสแบบยาวอีกต่อไปเมื่อส่งและรับ cryptocurrency แล้วรอการยืนยัน

You can now send #Toncoin directly within Telegram chats!

It’s a new way to send Toncoin without transaction fees to any Telegram user. With this service, you’ll no longer need to enter long wallet addresses and wait for confirmations.

Watch the video and test the new feature! pic.twitter.com/EtXSMFtJj6

— TON (@ton_blockchain) April 26, 2022