ราคา Telos (TLOS) เพิ่มขึ้น 120% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา: นี่คือสาเหตุที่ราคาพุ่งขึ้น

Telos (TLOS) ยังคงแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม มันกำหนดระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาลที่ 1.43 ดอลลาร์ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ก่อนที่จะมีการดึงกลับเล็กน้อยที่ 0.986 ดอลลาร์และกลับสู่แนวโน้มขาขึ้นในภายหลัง

ปัจจุบันซื้อขายที่ $1.12 หลังจากเพิ่มขึ้น 10.84% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ในบทความนี้ เราจะพาคุณผ่านสิ่งที่ขับเคลื่อนตลาดกระทิงของ Telos (TLOS) ในปัจจุบัน

Telos (TLOS) คืออะไร?

ก่อนที่เราจะเจาะลึกถึงแนวโน้มขาขึ้นในปัจจุบัน เราต้องอธิบายว่า Telos คืออะไรก่อน

Telos เป็นเครือข่ายบล็อกเชนที่รวมเข้ากับซอฟต์แวร์ EOSIO โดยมีเป้าหมายเพื่อนำความสามารถในการปรับขนาดและความเร็วมาสู่สัญญาอัจฉริยะสำหรับ NFTs, โซเชียลมีเดีย, เกม และการเงินกระจายอำนาจ (DeFi) โทเค็นดั้งเดิมของมันเรียกว่า TLOS

ทำไมราคาของ TLOS ถึงเพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์?

มีสาเหตุสามประการที่มาจากแนวโน้มขาขึ้นของ TLOS ที่เป็นขาขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงพันธมิตรใหม่ การผสาน TLOS เข้ากับกระเป๋าเงิน Anchor และการเปิดตัวโครงการ NFTs และ DeFi ที่เพิ่มขึ้นบนเครือข่าย Telos

หุ้นส่วนใหม่

ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา Telos มีการผสานรวมและพันธมิตรหลายรายซึ่งเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ทั่วโลก

ตัวอย่างเช่น การผสานรวม Telos Foundation กับ DappRadar ได้ช่วยให้ผู้ใช้ Telos ติดตาม dApps ของตนบนเครือข่าย Telos

📣 Named as the #1 global #dApp ranking site for #NFT & #DeFi projects, #Telos is proud to announce an integration with @DappRadar!

You can now keep track of exciting new dApps on the #TelosEVM and keep a pulse on the #TelosEcosystem as we introduce new experiences for our users pic.twitter.com/Dkm4MX70Bf — The Telos Foundation (@HelloTelos) January 24, 2022

มูลนิธิ Telos ยังได้ร่วมมือกับ BikeChain ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นแชร์รถที่ปกครองตนเองซึ่งประมวลผลธุรกรรมทั้งหมดบนบล็อคเชนของ Telos

การเปิดตัวโครงการ NFT และ DeFi บนเครือข่าย

มีการเปิดตัวโครงการ DeFi และ NFT บน Telos เพิ่มขึ้น สิ่งที่ดึงดูดสภาพคล่องและผู้ใช้ไปยังโปรโตคอล โปรเจ็กต์ DeFi ล่าสุดคือ OmniDEX ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจดั้งเดิมแห่งแรกที่สร้างขึ้นบนเครือข่าย Telos

TelosEVM just got it's first home grown defi perform @OmniDex1 , first nft marketplace @tofuNFT and is about to get it's first lending platform @aristotledao. Things are about to get wild 🔥🔥🔥 — 🟣 Justin Giudici (@The_JUDii) January 20, 2022

โครงการอื่นๆ ที่เพิ่งเปิดตัวจาก Telos เมื่อเร็วๆ นี้ ได้แก่ ตลาดกลางข้ามเครือข่าย tofuNFT ของ NFT, โปรโตคอล AristotleDAO DeFi, โครงการ TelosPunks NFT และแอปโซเชียลมีเดีย NFT APPICS

การรวม TLOS เข้ากับกระเป๋าเงิน Anchor

การพัฒนาที่สำคัญอื่นๆ ในระบบนิเวศ Telos คือการบูรณาการเครือข่ายเข้ากับกระเป๋าเงิน Anchor จาก Greymass ซึ่งเป็นองค์กรที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเติบโตของเทคโนโลยีบัญชีแยกประเภทแบบกระจายและโครงสร้างพื้นฐานที่ขับเคลื่อนพวกเขา ซึ่งทำให้ราคาสูงขึ้นอย่างมาก

📣 How to setup your #Telos wallet on Anchor ⚓️ in 30 seconds! ⏰ The anchor wallet app by @greymass allows you to seamlessly and securely interact with the Telos #blockchain and makes it easy to manage your $TLOS with its applications for mobile and desktop. 🖥 pic.twitter.com/jsj1kf5KId — The Telos Foundation (@HelloTelos) February 2, 2022

ด้วยการผสานรวมนี้ ผู้ถือ TLOS สามารถลงชื่อเข้าใช้แอปพลิเคชันต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย เช่น แพลตฟอร์ม Staker One, กระเป๋าเงินเว็บ Telos และผู้ลงคะแนนที่ตัดสินใจ ซึ่งทำงานภายในเครือข่าย