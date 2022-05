หลังจากที่เหรียญ Stablecoin สูญเสียการตรึงค่าเงินกับ USD แล้ว Terra ก็เข้าสู่ช่วงขาลง แนวโน้มยังคงดำเนินต่อไปในวันนี้ ซึ่งเด่นชัดกว่าเมื่อวาน เมื่อ LUNA “เพียงผู้เดียว” สูญเสียมูลค่าของมันไปครึ่งหนึ่ง

Terra ตกลงมาที่ #14 ใน Coinmarketcap แต่วันนี้ ลงมาที่ #29 ถึงเวลาซื้อ dip ก่อนที่จะสายเกินไปหรือไม่?

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Terra สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีได้หรือไม่ และแหล่งซื้อ Terra ตอนนี้ คุณมาถูกที่แล้ว

Terra พยายามที่จะแยกตัวออกจากกันโดยใช้ Stablecoin ที่ตรึงคำสั่งโดยอ้างว่าได้รวมเอาประโยชน์ที่ไร้พรมแดนของ cryptocurrency เข้ากับความเสถียรของราคาในแต่ละวันของสกุลเงิน fiat

นี่เป็นกลยุทธ์ที่น่าเชื่อถือ มีเพียง Stablecoin UST เท่านั้นที่สูญเสียการตรึง นั่นคือสาเหตุที่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้น จริง ๆ แล้ว stablecoin ไม่ได้รับการสนับสนุน

อัลกอริธึมที่กล่าวว่าปรับอุปทานของ Stablecoin ตามความต้องการไม่ได้ช่วยอะไร มันให้แรงจูงใจแก่ผู้ถือ LUNA ในการแลกเปลี่ยน LUNA และเหรียญที่มีเสถียรภาพด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ทำกำไรได้ เพื่อขยายหรือทำสัญญาการจัดหา Stablecoin เพื่อให้ตรงกับความต้องการ

ในปัจจุบัน ทั้ง LUNA และ UST ต่างก็เป็นที่ต้องการ การแลกเปลี่ยนชั้นนำเกือบทั้งหมดได้ปิดกั้นการถอนเงิน

Terra สามารถลงทุนได้อย่างแน่นอนหากเวลาของคุณเหมาะสม มันอาจจะไม่ใช่ตอนนี้ หากคุณเชื่อว่ามันจะฟื้นตัว นี่คือความเสี่ยงที่คุณต้องรับ

การตัดสินใจลงทุนใด ๆ ควรคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อย่าใช้การคาดการณ์ราคาใด ๆ ตามมูลค่าที่ตราไว้

นักวิเคราะห์ยังคงรั้นต่อ Terra แม้จะร่วงลง CryptoNewZ คาดการณ์ว่าจะซื้อขายระหว่าง 78 ถึง 85 ดอลลาร์ต่อเหรียญในปีหน้า การคาดการณ์ราคาหนึ่งปีของ Wallet Investor อยู่ที่ 151 ดอลลาร์

Coinpedia คาดว่า LUNA จะซื้อขายระหว่าง $132 ถึง $257 ในสิ้นปีหน้า Gov Capital เข้าร่วมตลาดกระทิงด้วยการคาดการณ์ราคาที่ $166 ในหนึ่งปี

Can we see luna at $4.9 🤨#LUNA #Cryptocrash #Terra pic.twitter.com/WVdBxKmJKl

