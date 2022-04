Do Kwon ตั้งเป้า $10,000 ล้าน BTC เพื่อสนับสนุน TerraUSD (UST)

Do Kwon ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ Terraform Labs ได้เพิ่ม Bitcoin มูลค่า 230 ล้านดอลลาร์ให้กับกระเป๋าเงินของ Luna Foundation Guard โดยซื้อ 5,040 BTC ในวันพุธเนื่องจากราคาร่วงลงอีกครั้ง

วันพุธเห็นราคาของ Bitcoin ต่ำกว่า 45,000 ดอลลาร์ท่ามกลางความเชื่อมั่นของตลาดในเชิงลบ ให้โอกาส "ซื้อแบบจุ่ม" สำหรับ Terra CEO เป็นโอกาสที่ก่อนหน้านี้ได้เห็น MicroStrategy ซื้อ Bitcoin มูลค่า 190 ล้านดอลลาร์

ควอนแชร์ข่าวบน Twitter:

"วันนี้ฉันรดน้ำต้นไม้ เขียนอีเมล ซื้อ bitcoin 230 ล้านเหรียญ ดูดฝุ่นในบ้าน มีแมคโดนัลด์ ตอนนี้ออกไปเดินเล่น "

Today I:

– Watered my plants

– Wrote some emails

– Bought 230M in $BTC

– vacuumed the house

– had some mcdonalds

Now off to walk the dog 🤝

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) April 6, 2022