Tether ได้เผยแพร่รายงานการรับรองที่แสดงให้เห็นว่าเงินสำรอง USDT Stablecoin “ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่”

จัดทำโดยนักบัญชีอิสระ MHA Cayman เอกสาร รับรอง ยังแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์รวมของ Tether มีมากกว่าหนี้สิน โดยมีเงินสำรองรวมสำหรับ USDT ที่ออกให้เกินกว่าจำนวนที่จำเป็นในการไถ่ถอน

ตามรายงานการรับประกันของบริษัท สินทรัพย์รวมรวม ณ วันที่ 31 มีนาคมอยู่ที่มากกว่า 82.4 พันล้านดอลลาร์ อุปทานหมุนเวียนของ Tether คือ 74,213,168,169 ข้อมูลจาก CoinGecko แสดง

ในเวลาเดียวกัน Tether ได้ลดการถือครองกระดาษในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในการแข่งขันที่สำคัญในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ผู้ออกเหรียญ Stablecoin เพิ่มขึ้น

ตามรายงาน การถือครองกระดาษเชิงพาณิชย์ลดลง 17% ในไตรมาสที่แล้ว จาก 24.2 พันล้านดอลลาร์ เหลือ 20.1 พันล้านดอลลาร์ การถือครองกระดาษเชิงพาณิชย์ก็ลดลง 20% ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนเช่นกัน สถิติที่จะสะท้อนให้เห็นในรายงานไตรมาส 2

เนื่องจาก Tether ลดการถือครองกระดาษเชิงพาณิชย์ที่มีสภาพคล่องมากขึ้น จึงย้ายไปเพิ่มสินทรัพย์ในกองทุนตลาดเงินและตั๋วเงินคลังของสหรัฐฯ สิ่งนี้ทำให้การลงทุนในตั๋วเงินคลังเพิ่มขึ้น 13% จาก 34.5 พันล้านดอลลาร์เป็น 39.2 พันล้านดอลลาร์

จากรายงานนี้ Tether กำลังบอกตลาดว่า USDT ได้รับการสนับสนุนและ Stablecoin จะไม่พังเหมือนที่ TerraUSD (UST) ทำ เงินสำรองของ USDT นั้นจะถูกนำมาพิจารณาและเหรียญ Stablecoin จะยังคงตรึงค่าเงินดอลลาร์ต่อไป

แต่นี่เพียงพอที่จะเพิ่มความเชื่อมั่นของชุมชน crypto ใน USDT หรือไม่?

Su Zhu ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Three Arrows Capital กล่าวว่าการกวาดล้าง USDT มูลค่า 9 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพิสูจน์ได้ว่า “USDT สามารถแลกได้” เป็น USD บางคนในอุตสาหกรรมนี้ยังไม่เชื่อคำพูดของ Tether

This proves the opposite, which is that USDT is redeemable, in size, for USD https://t.co/FI9Vk0LjFP

