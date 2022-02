ในอดีตที่ผ่านมามีการใช้กระแสการพักตัวที่ปรับเอนทิตีเพื่อทำเครื่องหมายจุดต่ำสุดของราคาในตลาด Bitcoin

Bitcoin ยังคงต่อสู้กับแรงกดดันจากการเทขาย นับตั้งแต่ร่วงลงต่ำกว่า 40,000 ดอลลาร์ โดยล่าสุดได้จางหายไปใกล้ระดับ 39,000 ดอลลาร์ และจากนั้นการตกต่ำในวันพฤหัสบดีก็ดันต่ำกว่า 37,000 ดอลลาร์อีกครั้ง

Will Clemente นักวิเคราะห์ยอดนิยมที่โฮสต์พอดคาสต์ Bitcoin Intelligence และเขียนจดหมายข่าวถึงนักลงทุนกว่า 70,000 คน เชื่อว่าระดับราคาในปัจจุบันทำให้ BTC อยู่ในสถานะที่อาจมีการเด้งกลับครั้งใหญ่

นักวิเคราะห์ระบุว่า สินทรัพย์ดิจิทัลกำลังซื้อขายที่ระดับ oversold สูงสุดเป็นอันดับสี่ในประวัติศาสตร์

และตัวชี้วัดใดที่เขามองว่าเป็นตัวบ่งชี้การกลับตัวของตลาดกระทิง? เขาชี้ไปที่กระแสการพักตัวที่ปรับเอนทิตีของ Bitcoin

“ปัจจุบัน Bitcoin มียอดขายเกินอันดับที่ 4 ในประวัติศาสตร์ตามกระแสการพักตัว การถดถอยโดยเฉลี่ยของราคาดอลลาร์ในพื้นที่นี้น่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนระยะยาว” เขาทวีต

Bitcoin is currently the 4th most oversold in its history according to dormancy flow.

Dollar-cost averaging more heavily into this area is probably the best approach for the long-term investor. pic.twitter.com/5c2irfOL5L

— Will Clemente (@WClementeIII) January 31, 2022