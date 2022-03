Binance ประกาศว่าได้เพิ่ม AXS ใน Auto-Invest วันนี้และสองโปรโมชั่นบนแพลตฟอร์ม ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์สามารถขึ้นบัญชีขาวเพื่อรับ 100% APY ด้วย AXS Staking และรับเงินคืนค่าธรรมเนียมการซื้อขายสูงสุด 100% AXS ได้เพิ่มมูลค่า 20% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

อย่ามองข้ามบทความสั้นๆ นี้สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับโทเค็น AXS ของ Axie Infinity คืออะไร น่าลงทุนไหม และแหล่งซื้อ AXS ชั้นนำ

AXS เป็นโทเค็นของ Axie Infinity เกมบล็อคเชนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโปเกมอนพร้อมรูปแบบเกมปลายเปิดที่ยืดหยุ่นสูง จุดประสงค์คือเพื่อรวบรวม เลี้ยง และแลกเปลี่ยน Axies ซึ่งเปรียบเสมือนสัตว์เลี้ยงดิจิทัล

แพลตฟอร์มนี้นำเสนอวิธีการที่ง่าย เข้าถึงได้ สนุก และให้ความรู้เพื่อให้ได้รับความสามารถที่หลากหลายของเทคโนโลยีบล็อคเชน ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นและขณะนี้เป็นที่รู้จักกันดีในอุตสาหกรรมบล็อกเชนทั่วโลก

Axie Infinity ใช้โทเค็นหลักสองโทเค็น: AXS (Axie Infinity Shards) และ SLP (Smooth Love Potion) ผู้ถือ AXS มีส่วนสนับสนุนในการพัฒนาแพลตฟอร์มโดยเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรกระจายอำนาจของ Axie เช่น การตัดสินใจว่าจะจัดสรรกองทุนระบบนิเวศหรือวิธีการใช้จ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ไม่มีอะไรสามารถทดแทนการทำวิจัยของคุณเองได้ การตัดสินใจลงทุนใดๆ ที่คุณทำควรขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญทางการตลาดของคุณ ทัศนคติต่อความเสี่ยง และคุณลักษณะและการแพร่กระจายของพอร์ตโฟลิโอของคุณ พิจารณาด้วยว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรกับการสูญเสียเงิน

Wallet Investor คาดว่าราคา AXS จะเพิ่มขึ้นในระยะยาว พวกเขาคาดการณ์ราคา 493 ดอลลาร์ในเดือนมีนาคม 2570 การลงทุน 5 ปีจะสร้างรายได้ประมาณ +685% หากคุณลงทุน $100 ใน AXS ตอนนี้ คุณอาจมี $785 ในปี 2027

+1.45% in shorting 3rd sub-wave of #AXS, caught the top! Anticipating one final sub-wave to the upside which completes the whole structure. pic.twitter.com/azfAUl8MgI

— Nihal (@CryptoNihal) March 24, 2022