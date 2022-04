ถ้ามันขึ้นอยู่กับอีลอน มัสก์ สื่อสังคมออนไลน์จะถูกกระจายอำนาจอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต เขาพร้อมที่จะบรรลุเป้าหมายนี้และระบบนิเวศเช่น Decentralized Social (DESO) ซึ่งทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยด้วยเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์

คู่มือฉบับย่อนี้มีทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับเหรียญ DESO รวมถึงสถานที่และแหล่งซื้อ DESO หากคุณเลือก

DESO เป็นเหรียญของบล็อกเชนรูปแบบใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบกระจายอำนาจของ Web 3.0 นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2562 มีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากการรวมศูนย์โซเชียลมีเดียในปัจจุบัน

ทุกวันนี้ บริษัทเอกชนจำนวนหนึ่งควบคุมวาทกรรมในที่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับผลกำไรจากการผูกขาด ในขณะเดียวกัน ผู้ผลิตที่ผลิตเนื้อหาจริงๆ มักจะได้รับค่าตอบแทนน้อยเกินไปและมีส่วนร่วมน้อยเกินไป

ในทางตรงกันข้าม บล็อกเชนทางสังคมของ DESO จะถือว่าเนื้อหาโซเชียลมีเดียเป็นสาธารณูปโภค อย่างหนึ่งทำให้ทุกคนเข้าถึงได้และไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตเพื่อการเข้าถึง

มันรวมกระบวนทัศน์ของระบบการเงินแบบ P2P แบบเปิดที่นำเสนอโดย cryptocurrencies เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและปรับขนาดได้ ซึ่งปรับแต่งมาเพื่อนำในเครือข่ายโซเชียลเว็บ 3.0 รุ่นต่อไป

DESO สามารถลงทุนได้อย่างแน่นอนหากเวลาของคุณเหมาะสม น่าเสียดายที่สิ่งนี้มักจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทราบล่วงหน้า การตัดสินใจลงทุนใด ๆ ควรคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อย่าใช้การคาดการณ์ราคาใด ๆ ตามมูลค่าที่ตราไว้เพียงเท่านั้น

ราคาเหรียญดิจิทัลค่อนข้างรั้นใน DESO ตามการคาดการณ์ดังต่อไปนี้

