หลังจากที่ Twitter ได้ประกาศให้ Elon Musk เป็นสมาชิกใหม่ล่าสุดของคณะกรรมการบริษัท Dogecoin ก็เริ่มชุมนุม Musk ตกลงที่จะรักษาสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุดไว้ที่ 14.9% จาก 9.2% ในปัจจุบัน

คู่มือฉบับย่อนี้มีทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ Dogecoin และเหรียญ รวมถึงว่าคุณควรซื้อหรือไม่ นี่คือที่ที่จะซื้อ Dogecoin หากคุณเลือก

Dogecoin ถูกสร้างขึ้นเป็นเรื่องตลกโดยวิศวกรซอฟต์แวร์ Billy Markus และ Jackson Palmer เป็นทั้งเหรียญหมาตัวแรกและเหรียญมีมตัวแรกในประวัติศาสตร์

อาจเริ่มต้นด้วยลักษณะเสียดสี แต่ก็กลายเป็นการลงทุนที่ร่ำรวยสำหรับบางคน Dogecoin เปิดตัวพร้อมกับโลโก้ Shiba Inu ที่มีลักษณะเฉพาะเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2013 และความนิยมก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิของปีที่แล้ว มูลค่าตามราคาตลาดของมันทะลุ 85 พันล้านดอลลาร์ คริปโตเริ่มต้นด้วยหมวก 100 พันล้านเหรียญ สิ่งนี้บรรลุถึงกลางปี 2558 และมีการหมุนเวียนเหรียญอีก 5 พันล้านเหรียญในแต่ละปีหลังจากนั้น

Dogecoin สามารถลงทุนได้อย่างแน่นอนหากเวลาของคุณเหมาะสม น่าเสียดายที่สิ่งนี้มักจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทราบล่วงหน้า การตัดสินใจลงทุนใด ๆ ควรคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อย่าใช้การคาดการณ์ราคาใด ๆ ตามมูลค่าที่ตราไว้

Wallet Investor คาดการณ์ว่าราคาจะสูงถึง $0.29 ในหนึ่งปี ในปี 2027 พวกเขาคาดการณ์ว่าจะซื้อขายที่ $0.86

ราคาเหรียญดิจิทัลคาดการณ์เฉลี่ย $0.19 ในปีนี้ 0.28 ดอลลาร์ในปี 2568 และ 0.66 ดอลลาร์ในปี 2573 ตามการคาดการณ์ราคา DOGE จะมีมูลค่า 0.16 ดอลลาร์โดยเฉลี่ยในปีนี้ เพิ่มขึ้นเป็น 0.49 ดอลลาร์ในปี 2568 และ 2.82 ดอลลาร์ในปี 2573

