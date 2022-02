สถานที่ชั้นนำในการซื้อ FORTH ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่นำกลับมาใช้ใหม่เป็นครั้งแรก

FORTH อิงจากหลักฐานใหม่ เหรียญการกำกับดูแลของ Ampleforth (AMPL) ดั้งเดิมนั้นมีความพิเศษตรงที่จำนวน AMPL ที่คุณเป็นเจ้าของสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละวัน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดอย่ามองข้ามบทความสั้นๆ นี้ ซึ่งจะบอกคุณด้วยว่าสถานที่ที่ดีที่สุดในการซื้อ FORTH อยู่ที่ไหน

เนื่องจาก FORTH เป็นสินทรัพย์ใหม่ จึงยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญ คุณยังสามารถซื้อ FORTH ได้โดยใช้ DEX (การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ) ซึ่งหมายความว่ามีขั้นตอนเพิ่มเติมอีกสองสามขั้นตอน หากต้องการซื้อ FORTH ตอนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ที่เราแนะนำ eToro ก็เพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ชั้นนำของโลกที่มีวอลเล็ทแบบครบวงจรและให้บริการโดยคิดค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากที่สุดในอุตสาหกรรม แถมยังเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและมีบริการช่องทางชำระเงินมากกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ

คุณต้องสร้างวอลเล็ทของตัวเองขึ้นมา จดที่อยู่ของวอลเล็ทไว้ แล้วก็โอนเหรียญของคุณไปที่นั่นได้เลย

เข้าไปที่ Uniswap จากนั้นก็ให้ 'เชื่อมต่อ' เข้ากับวอลเล็ทของคุณ

ตอนนี้คุณเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถสวอปเหรียญและ FORTH จำนวน 100 เหรียญขึ้นไปได้แล้ว

ผู้ถือ FORTH สามารถลงคะแนนในการเปลี่ยนแปลงที่เสนอในโปรโตคอล Ampleforth หรือมอบหมายการลงคะแนนให้กับตัวแทนที่ลงคะแนนในนามของพวกเขา AMPL เป็นสกุลเงินดิจิทัลเช่น Bitcoin แต่มีข้อแลกเปลี่ยน: อุปทานเปลี่ยนแปลงทุกวัน

โปรโตคอล AMPL จะปรับอุปทานโดยอัตโนมัติเพื่อตอบสนองความต้องการ เมื่อราคาสูง ยอดคงเหลือในกระเป๋าเงินจะเพิ่มขึ้น เมื่อราคาต่ำ ยอดคงเหลือในกระเป๋าเงินจะลดลง

AMPL เป็นสินทรัพย์แบบไม่เจือจาง การปรับซัพพลายจะใช้ในระดับสากลและตามสัดส่วนในทุกยอดคงเหลือของกระเป๋าเงิน ซึ่งหมายความว่าเปอร์เซ็นต์ความเป็นเจ้าของเครือข่ายของคุณจะยังคงคงที่

จากข้อมูลของ AMPL สกุลเงินดิจิทัลในปัจจุบันมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นอันตราย แรงจูงใจเฉพาะของ AMPL ทำให้สามารถแยกความแตกต่างจากรูปแบบราคาของ Bitcoin ได้ สิ่งนี้ช่วยลดความเสี่ยงอย่างเป็นระบบโดยเพิ่มความหลากหลายให้กับระบบนิเวศที่เป็นเนื้อเดียวกัน

โทเค็นสามารถเป็นการลงทุนที่ทำกำไรได้ ต้องขอบคุณหลักฐานที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม สำรวจตลาดและอ่านการคาดการณ์ราคาอย่างน้อยหลายๆ อย่างก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน

ตามที่ Wallet Investor กล่าว ผู้ที่มองหาสกุลเงินเสมือนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีอาจพบว่า FORTH เป็นตัวเลือกที่แย่ การลงทุนในปัจจุบันของพวกเขาอาจถูกลดค่าลงในอนาคต

Up to Brain ไม่เห็นด้วย ตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ราคาจะเพิ่มขึ้นเป็น 31 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2566 เพิ่มขึ้นจาก 7.80 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียน โทเค็นมีแนวโน้มที่จะสูงถึง $46 ภายในสิ้นปี 2024

⚡️#FORTH's 12h chart continuing with MAJOR STRENGTH towards the target at $15.77 and technically, has MORE to go! $FORTH is in position to climb over 36% more to reach this target and looks to be in the process of doing so now! #AmpleForthGovernanceToken may continue on this run! pic.twitter.com/sqGB2FFwps

— Crypto Lisa (@CryptoMonaL) February 3, 2022