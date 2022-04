โทเค็น Luna ของ Terra เพิ่มขึ้น 16% และกำลังเพิ่มขึ้นหลังจาก Terra ประกาศเปิดตัวสินเชื่อที่ชำระคืนตัวเองและ Stablecoin UST แซงหน้าคู่แข่งขัน BUSD ซึ่งเป็นเหรียญ Stablecoin ของ Binance ตามมูลค่าราคาตลาด

คู่มือฉบับย่อนี้มีทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับเครือข่ายและเหรียญ Terra Luna รวมถึงสถานที่ที่จะซื้อ Terra Luna หากคุณเลือก

เนื่องจาก LUNA เป็นสินทรัพย์ใหม่ จึงยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญ คุณยังสามารถซื้อ LUNA ได้โดยใช้ DEX (การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ) ซึ่งหมายความว่ามีขั้นตอนเพิ่มเติมอีกสองสามขั้นตอน หากต้องการซื้อ LUNA ตอนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ที่เราแนะนำ eToro ก็เพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ชั้นนำของโลกที่มีวอลเล็ทแบบครบวงจรและให้บริการโดยคิดค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากที่สุดในอุตสาหกรรม แถมยังเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและมีบริการช่องทางชำระเงินมากกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ

คุณต้องสร้างวอลเล็ทของตัวเองขึ้นมา จดที่อยู่ของวอลเล็ทไว้ แล้วก็โอนเหรียญของคุณไปที่นั่นได้เลย

เข้าไปที่ Uniswap จากนั้นก็ให้ 'เชื่อมต่อ' เข้ากับวอลเล็ทของคุณ

ตอนนี้คุณเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถสวอปเหรียญและ LUNA จำนวน 100 เหรียญขึ้นไปได้แล้ว

Terra เป็น crypto ที่ใหญ่เป็นอันดับ 8 ตามมูลค่าตลาด โปรโตคอลบล็อคเชนนั้นใช้ stablecoins แบบผูกกับคำสั่งเพื่อขับเคลื่อนระบบการชำระเงินทั่วโลกที่มีเสถียรภาพด้านราคา

Terra อ้างว่าได้รวมเสถียรภาพด้านราคาและการยอมรับสกุลเงิน fiat อย่างกว้างขวางกับการต่อต้านการเซ็นเซอร์ของ BTC มีการตั้งถิ่นฐานที่รวดเร็วและราคาไม่แพง

การพัฒนา Terra เริ่มขึ้นในเดือนมกราคม 2018 และ mainnet ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน 2019 โดย Stablecoin UST ยังคงตรึงสกุลเงินแบบหนึ่งต่อหนึ่งผ่านอัลกอริทึมที่ปรับอุปสงค์และอุปทานโดยอัตโนมัติ

สิ่งนี้ทำได้โดยจูงใจให้ผู้ถือ LUNA แลกเปลี่ยน LUNA และ Stablecoin ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ทำกำไรได้ เพื่อขยายหรือทำสัญญาการจัดหา Stablecoin เพื่อให้ตรงกับความต้องการ

Terra สามารถลงทุนได้อย่างแน่นอนหากเวลาของคุณเหมาะสม น่าเสียดายที่สิ่งนี้มักจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทราบล่วงหน้า การตัดสินใจลงทุนใด ๆ ควรคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อย่าใช้การคาดการณ์ราคาใด ๆ ตามมูลค่าที่ตราไว้

Wallet Investor คิดว่า Terra เป็นการลงทุนที่ยอดเยี่ยม พวกเขาคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในระยะยาว ในเดือนเมษายน 2027 1 LUNA จะมีมูลค่า 554 ดอลลาร์

การลงทุน 5 ปีจะสร้างรายได้ประมาณ +517% หากคุณลงทุน 100 ดอลลาร์ในตอนนี้ อาจสูงถึง 617 ดอลลาร์ใน 5 ปี

1/ @Terra_money has been a huge accumulator of $CVX, growing to be the largest CVX held by a DAO in 4 months.

Over the past 30 days, they have accumulated around 649k of CVX, pushing them ahead of @FraxFinance to be the largest DAO holders of CVX. pic.twitter.com/zjEEEBF4ZJ

— Delphi Digital (@Delphi_Digital) April 18, 2022