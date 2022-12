Trump NFT มีปริมาณมากกว่า 7,000 ETH ซึ่งเป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบในการปิดการขายในปี 2022

ไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่าการที่ภาพยนตร์ที่โลดโผนเป็นอย่างอื่นจบลงด้วยตอนจบที่ล้นหลาม คุณออกจากโรงหนังด้วยความรู้สึกถูกหลอก รสเปรี้ยวยังคงค้างอยู่ในปากของคุณ

เท่าที่ cryptocurrency ดำเนินไป ปี 2022 ดูเหมือนจะจบลงอย่างสมบูรณ์แบบ นี่ไม่ใช่หนังที่มีความสุข มันควรจะพูด ตลาดได้พังทลายลงในปีนี้ เรื่องอื้อฉาวมีมากมาย และวลี “บทที่ 11” กลายเป็นเรื่องธรรมดาอย่างไม่สบายใจ

และตอนนี้เรากำลังปิดท้ายด้วยคอลเลกชัน Donald Trump NFT ที่ดึงดูดความสนใจของสื่อกระแสหลัก คอลเลกชั่นนี้มีปริมาณมากกว่า 7,000 ETH ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 8.5 ล้านดอลลาร์ในขณะที่เขียน ราคาพื้นสำหรับคอลเลกชันเริ่มต้นที่ต่ำกว่า $100 แต่ตอนนี้ใกล้จะถึง $400 แล้ว

คอลเลกชันของทรัมป์ลดลงในเดือนนี้ 45,000 ของสะสมซึ่งดูเหมือนการ์ดซื้อขายกีฬา พวกเขานำเสนออดีตประธานาธิบดีในอิริยาบถที่หลากหลาย เช่น ยืนอยู่หน้าภูเขารัชมอร์โดยเพิ่มใบหน้าของ Trump หรือถือปืนไรเฟิลในชุดทหารโดยมีสุนัขอยู่เคียงข้าง

แต่ความสำเร็จที่ชัดเจนของโปรเจ็กต์ทำให้หลาย ๆ คนสนใจในโปรเจ็กต์นี้มากขึ้น โดยมีผลลัพธ์ที่ตลก ๆ โผล่ขึ้นมา ผู้ใช้ Twitter @NFTherder สังเกตเห็นว่าจำนวน NFT ที่หายากที่สุดในคอลเลกชันที่น่าสงสัยนั้นถูกสะสมโดยกระเป๋าเงินของผู้สร้าง

1/ Turns out Donald Trump minted a thousand of his own nfts to his vault wallet

Keeping a giant portion of the most rare nfts in his collection for himself

The 2nd minted nft was a rare 1-of-1, the chances … pic.twitter.com/3m0MQGQydp

— OKHotshot (@NFTherder) December 17, 2022