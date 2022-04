สหราชอาณาจักรกำลังดำเนินการตามนี้และขั้นตอนอื่น ๆ ในขณะที่ดูเหมือนว่าจะวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นศูนย์กลางระดับโลกสำหรับนวัตกรรมเทคโนโลยีสินทรัพย์คริปโต รัฐมนตรีเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังกล่าวที่งาน UK Fintech Week 2022

สหราชอาณาจักรเตรียมนำ Stablecoins มาอยู่ภายใต้กรอบการกำกับดูแลด้านการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะเปิดสินทรัพย์ดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ทั่วประเทศ

แผนดังกล่าวมีการเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ โดย เน้น โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในระหว่างงาน InnFin Global Finance Summit ในลอนดอน

ตามที่ John Glen รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังกล่าวว่ารัฐบาลกำลังมองหาขั้นตอนที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งจะทำให้สหราชอาณาจักรอยู่แถวหน้าของนวัตกรรมคริปโต

รัฐบาลต้องการเห็นประเทศกลายเป็น “ศูนย์กลางระดับโลก” สำหรับเทคโนโลยีและการลงทุน crypto Glen กล่าว

และหนึ่งในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการปรับแนวทางการกำกับดูแลของประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้มีเสถียรภาพกลายเป็นตัวเลือกการชำระเงินทางกฎหมายสำหรับผู้บริโภค ขั้นตอนเหล่านี้จะถูกปรับให้เหมาะกับการสนับสนุนผู้ออกเหรียญและผู้ให้บริการที่มีเสถียรภาพ

This places the UK financial services sector at the forefront of technology, creating conditions for stablecoin issuers and service providers to operate and invest. pic.twitter.com/14SsIGW5bf

Economic Secretary @JohnGlenUK announced today that stablecoins will be brought into UK payments regulation.

คำแนะนำของกระทรวงการคลังยังรวมถึงการตระหนักว่าการเติบโตภายในพื้นที่สินทรัพย์ดิจิทัลสามารถช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้อย่างมาก ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลของสหราชอาณาจักรจึงกำลังมองหาแนวทางการกำกับดูแลรูปแบบใหม่ ที่ไม่เพียงแต่สนับสนุนภาคส่วน stablecoin เท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาคส่วนอื่น ๆ ภายในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในวงกว้างอีกด้วย

“หากเทคโนโลยี crypto จะเป็นส่วนสำคัญในอนาคต สหราชอาณาจักรก็ต้องการเข้าร่วม ด้วย” Glen กล่าวที่งาน UK Fintech Week 2022

แผนการที่จะนำเหรียญ stablecoin มาใช้ในสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบของสหราชอาณาจักรได้เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม มีก้าวใหม่สำหรับแนวคิดทั้งหมด

เมื่อวันจันทร์ HM Treasury (กระทรวงเศรษฐกิจและการเงินของสหราชอาณาจักร) ประกาศว่านายกรัฐมนตรีของกระทรวงการคลัง Rishi Sunak ได้ขอให้โรงกษาปณ์สร้าง NFT และออกให้ภายในฤดูร้อน

Chancellor @RishiSunak has asked @RoyalMintUK to create an NFT to be issued by the summer.

This decision shows the the forward-looking approach we are determined to take towards cryptoassets in the UK. pic.twitter.com/cd0tiailBK

— HM Treasury (@hmtreasury) April 4, 2022