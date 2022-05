หลังจากความโชคร้ายของ TerraUSD (UST) ที่มีเสถียรภาพของ Terra หลังจากที่หลุดจากดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาของ LUNA ซึ่งเป็นโทเค็นดั้งเดิมของ Terra ได้ร่วงลงจากระดับ 80 ดอลลาร์เป็น 0.023 ดอลลาร์ ความล้มเหลวรอบ ๆ UST ได้ส่งคลื่นช็อกไปทั่วทั้งตลาด crypto ทั้งหมดและโดยเฉพาะอัลกอริทึมที่มีเสถียรภาพ

หลังจากการยกเลิกการตรึง UST Do Kwon ผู้ร่วมก่อตั้ง Terraform Labs ได้ประกาศ “แผนการกู้คืน” ในชุดทวีต โดยกล่าวว่าบริษัทจะแสวงหาเงินทุนภายนอกเพิ่มเติมและ “สร้าง” TerraUSD ขึ้นใหม่เพื่อให้มีหลักประกัน

วันนี้ในตอนเย็น Terra blockchain ถูกระงับอย่างเป็นทางการที่ความสูงของบล็อกที่ 7603700 เพื่อป้องกันการโจมตีจากฝ่ายปกครองหลังจากอัตราเงินเฟ้อโทเค็น LUNA ที่รุนแรงและค่าใช้จ่ายในการโจมตีลดลงอย่างมาก

เพื่อช่วยนักลงทุนและผู้ค้าที่ต้องการใช้ประโยชน์จากการดิ่งลงของ Terra (LUNA) โดยการซื้อในราคาต่ำในปัจจุบัน Invezz ได้สร้างบทความสั้น ๆ เพื่อช่วยในการระบุสถานที่ที่ดีที่สุดในการซื้อ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านต่อ

LUNA เป็นสกุลเงินดิจิทัลดั้งเดิมของบล็อกเชน Terra

บล็อกเชน Terra ใช้เหรียญคงที่ที่ตรึงด้วยคำสั่งเพื่อขับเคลื่อนระบบการชำระเงินทั่วโลกที่มีเสถียรภาพ โดยสรุป Terra ใช้ประโยชน์จากความเสถียรของสกุลเงิน Fiat และลักษณะการกระจายอำนาจของ Bitcoin (BTC) เพื่อเสนอการตั้งถิ่นฐานที่รวดเร็วในราคาไม่แพงโดยใช้ Stablecoins

นอกจากเหรียญ Stablecoin ดั้งเดิมที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเร็ว ๆ นี้ TerraUSD (UST) ยังมีเหรียญ Stablecoin อื่น ๆ จำนวนหนึ่งที่ตรึงกับดอลลาร์สหรัฐ วอนเกาหลีใต้ Mongolian tugrik และตะกร้าสกุลเงินพิเศษเพื่อถอนเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ได้รับการพัฒนาและใช้งานโดยใช้ Terra blockchain

นอกจาก LUNA จะถูกใช้เป็นตัวกันความเสถียรของเหรียญ stablecoin ต่าง ๆ ที่พัฒนาผ่าน Terra แล้ว ผู้ถือ LUNA ยังสามารถโหวตข้อเสนอในการกำกับดูแลของ Terra ได้อีกด้วย

หากคุณกำลังมองหาสกุลเงินดิจิทัลที่มีการกระโดดครั้งใหญ่ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา LUNA อาจเป็นทางเลือกที่ดี

แม้ว่าเหรียญจะเสนอโอกาสที่ดีหากมันฟื้นตัว แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าราคาของ LUNA จะไปไกลแค่ไหน เหรียญลดลงเกือบ 100% ทุกวันในช่วง 4 วันที่ผ่านมา

มีความกลัวว่าราคาของ LUNA อาจลดลงต่ำกว่า $0.01 ก่อนที่จะพยายามกลับมา ซึ่งต้องใช้การทำงานจำนวนมากจากทีมงานที่อยู่เบื้องหลังโปรเจ็กต์ดังกล่าว เนื่องจากพวกเขาทำให้ “แผนการกู้คืน” ที่เสนอมาเป็นจริง

The Terra blockchain has resumed block production.

Delegations are disabled now that the chain is live with the new code merge.

Validators, please check the Discord announcements for the latest patch notes. https://t.co/CGQgfMDWQe

— Terra (UST) 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) May 12, 2022