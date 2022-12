จะมีอะไรอีกเกี่ยวกับ crypto? Proof of reserves ไม่ได้ช่วยอะไรกับเรื่องนี้เลย

เดือนพฤศจิกายน เป็นเดือนที่ไม่ดีเอาซะเลยในตลาด crypto

แต่เมื่อเปลี่ยนหน้าไปสู่เดือนธันวาคมแล้ว อนาคตจะเป็นอย่างไร?

สิ่งแรกก่อน การล่มสลายของ FTX แสดงให้โลกเห็นว่าบริษัทที่รวมศูนย์เหล่านี้มีความคลุมเครือเพียงใด ความจริงก็คือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ลูกค้าทั่วไปจะรู้ว่าเบื้องหลังเกิดอะไรขึ้น

Sam Bankman-Fried (SBF) ขึ้นปกนิตยสาร Forbes ปราศรัยต่อหน้ารัฐสภาสหรัฐฯ และเป็นผู้บริจาครายใหญ่อันดับสองของประธานาธิบดี Joe Biden ระหว่างการหาเสียงในปี 2020 ของเขา ถ้า SBF ล้มได้ ใครจะปลอดภัย?

ลูกค้าตอบสนองด้วยการดึง bitcoins จากการแลกเปลี่ยน ฉันทำแผนภูมิการไหลของ bitcoins ไปและกลับจากการแลกเปลี่ยนเนื่องจาก FTX ถูกแทรกด้านล่าง ลวดลายค่อนข้างชัดเจน

ก่อนหน้านี้ฉันได้ วิเคราะห์ปฏิกิริยานี้ อย่างละเอียดในสัปดาห์หลังการระเบิด

การตอบสนองซึ่งนำโดย Binance CEO Changpeng Zhao ซึ่งเป็นชื่อเล่นตัวย่ออีกชื่อหนึ่งคือ CZ คือการพิสูจน์หลักฐานการสำรองบนเครือข่าย เพราะแดกดัน blockchain ควรจะวางไว้อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อแก้ปัญหาทั้งหมดนี้

ฉันทวีตเรื่องนี้กับ CZ เมื่อปัญหาน้ำท่วมเริ่มก่อตัวขึ้น สำหรับฉันแล้ว นอกจากจะเป็นการเสียดสีอย่างเจ็บปวดแล้ว มันทั้งน่าหงุดหงิดและน่าเศร้าอีกด้วย

Would all the insolvency chat not be solved if FTX had some sort of on-chain proof of reserves?

Seems ironic in the crypto industry that we are all talking about whether or not FTX are good for it. Is it not meant to be transparent in crypto ?

— Dan Ashmore (@DanniiAshmore) November 7, 2022