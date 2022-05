Santos FC Fan Token ได้กำไร 8% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อโทเค็นของแฟน ๆ โดยทั่วไป

คำแนะนำสั้น ๆ นี้มีทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ Santos FC Fan Token รวมถึงสถานที่และแหล่งซื้อหากคุณเลือก

เนื่องจาก SANTOS เป็นสินทรัพย์ใหม่ จึงยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญ คุณยังสามารถซื้อ SANTOS ได้โดยใช้ DEX (การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ) ซึ่งหมายความว่ามีขั้นตอนเพิ่มเติมอีกสองสามขั้นตอน หากต้องการซื้อ SANTOS ตอนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ที่เราแนะนำ Binance ก็เพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ชั้นนำของโลกที่มีวอลเล็ทแบบครบวงจรและให้บริการโดยคิดค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากที่สุดในอุตสาหกรรม แถมยังเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและมีบริการช่องทางชำระเงินมากกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ

คุณต้องสร้างวอลเล็ทของตัวเองขึ้นมา จดที่อยู่ของวอลเล็ทไว้ แล้วก็โอนเหรียญของคุณไปที่นั่นได้เลย

เข้าไปที่ Pancakeswap จากนั้นก็ให้ 'เชื่อมต่อ' เข้ากับวอลเล็ทของคุณ

ตอนนี้คุณเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถสวอปเหรียญและ SANTOS จำนวน 100 เหรียญขึ้นไปได้แล้ว

Santos FC Fan Token (SANTOS) ถูกสร้างขึ้นผ่านความร่วมมือระหว่าง Binance launchpool และสโมสรฟุตบอล Santos FC เป็นสโมสรกีฬาของบราซิลที่ตั้งอยู่ในรัฐเซาเปาโล

ด้วยการเป็นหุ้นส่วนนี้ Binance ได้รับสถานะเป็นสปอนเซอร์และผู้ได้รับอนุญาต โดยมีสิทธิ์ในการจัดการและควบคุมผลิตภัณฑ์ NFTs

จุดประสงค์ของข้อตกลงคือการกระชับความสัมพันธ์กับแฟน ๆ เพิ่มการมีส่วนร่วมของแฟน ๆ และดึงดูดความสนใจจากผู้ใช้ Binance ที่อาจลงทุนในเหรียญ

ผู้ถือ SANTOS มีประโยชน์ดังต่อไปนี้: สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสโมสรและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

เจ้าของโทเค็น SANTOS ยังสามารถเข้าถึงสิทธิพิเศษ รางวัลพิเศษ และ NFT ที่จำกัดและสะสมได้

SANTOS สามารถลงทุนได้อย่างแน่นอนหากเวลาของคุณเหมาะสม น่าเสียดายที่สิ่งนี้มักจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทราบล่วงหน้า การตัดสินใจลงทุนใด ๆ ควรคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อย่าใช้การคาดการณ์ราคาใด ๆ ตามมูลค่าที่ตราไว้

มุมมองของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่นั้นเยือกเย็น Trading Beasts คาดการณ์ว่าราคาจะลดลงเหลือ $4.23 ภายในสิ้นปีนี้ การทำนายราคามีความเป็นขาลงมากขึ้น โดยคาดการณ์ว่าราคาจะลดลงมาอยู่ที่ 2.37 ดอลลาร์ในช่วงเวลานี้

ในเดือนธันวาคม 2023 การทำนายราคาคาดการณ์ว่าราคาของเหรียญจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 3.54 ดอลลาร์ Wallet Investor ไม่ได้มองในแง่ดีเป็นพิเศษ โดยคาดการณ์ว่าราคาของ Santos FC Fan Token จะซื้อขายในราคาเพียง $2.8 ในขณะนั้น

Trading Beasts ทำนายการวิ่งกระทิงสำหรับ Santos FC Fan Token จะถึง 7 ดอลลาร์ในปี 2566

