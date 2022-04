ทำไมราคา Radio Caca (RACA) ถึงพุ่งขึ้น 20% ในวันอาทิตย์แล้วค่อยถอยกลับหลังจากนั้น

โทเค็น RACA เพิ่มขึ้นจาก 0.0018 ดอลลาร์เป็น 0.0021 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 20% ในช่วงเช้าตรู่ของวันอาทิตย์ มันยังคงลดลงและในขณะที่เขียนมันซื้อขายที่ $0.001831 ลดลง 7.27% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

แม้ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นประมาณ 39.7% ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา แต่เหรียญก็ลดลงในช่วงที่ผ่านมาโดยมีเพียงวันอาทิตย์เท่านั้นที่เป็นข้อยกเว้น โดยทั่วไป ราคาของ RACA ลดลง 17.9% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

แต่ทำไม RACA ถึงยิงขึ้นแล้วถอยกลับภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการที่ราคาพุ่งขึ้น? ในบทความนี้เราจะชี้แจงทั้งหมดนี้ เลื่อนลงเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ก่อนที่เราจะเจาะลึกการเคลื่อนไหวของราคาของ RACA ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันก่อนว่ามันคืออะไร

Radio Caca เป็นโทเค็นดั้งเดิมของ Universal Metaverse (USM) และยังเป็นผู้จัดการพิเศษของ “Maye Musk Mystery Box” NFT อีกด้วย

USM ถูกสร้างขึ้นโดย USM Lab และเป็นโลกเสมือนจริง 3D Planet ที่ผู้ใช้สามารถเป็นเจ้าของที่ดิน สร้างอาคาร เช่น ร้านค้าและหอศิลป์ ตลอดจนสร้างและเล่นเกม

มาดูกันว่าทำไมเหรียญถึงพุ่งขึ้นก่อนการลดลงในปัจจุบัน

มีเหตุผลหลัก 3 ประการที่ทำให้ราคาของ RACA พุ่งสูงขึ้นในวันอาทิตย์ และเหตุผลเหล่านั้นอยู่ในรายชื่อบริษัทแลกเปลี่ยนและผู้ให้บริการ crypto รายใหญ่ การเปิดตัว NowPayment ของ Radio Caca และข่าวลือเกี่ยวกับรายการ Binance

หลังจากที่ Binance โพสต์คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้สามารถซื้อ RACA บนเว็บไซต์ทางการของการแลกเปลี่ยนและโซเชียลมีเดีย ข่าวลือเริ่มแพร่กระจายและไม่เพียงแต่ราคาโทเค็นเพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่จำนวนการค้นหา crypto ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

RACA ปรากฏตัวในอันดับที่ 2 ของสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในวันนั้นหลังจากที่ได้นำเสนอในการค้นหาที่มีแนวโน้มควบคู่ไปกับ GTM และ ApeCoin

อย่างไรก็ตาม Binance เน้นย้ำในโพสต์ว่าโทเค็นยังไม่พร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มของตน นอกจากผู้ที่ชื่นชอบการเข้ารหัสลับจะมองโลกในแง่ดีว่า RACA จะได้รับการจดทะเบียนในเร็ว ๆ นี้ เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับคริปโตอื่น ๆ

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ให้บริการรายใหญ่และการแลกเปลี่ยน crypto ได้ประกาศว่าพวกเขาจะแสดงรายการ RACA เนื่องจากแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างมากในระบบนิเวศ บริษัทเหล่านี้บางแห่ง ได้แก่ Bybit, Huobi, Phhemex และ ChangeNow

อีกเหตุผลหนึ่งสำหรับการขึ้นราคาและความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Radio Caca ก็คือการประกาศเกี่ยวกับการขายและการซื้อโทเค็นในคู่เงินคำสั่งต่าง ๆ เช่น RUB, EUR, TRY, UAH, USD และ GRB

