ทำไมราคา Compound (COMP) เพิ่มขึ้นมากกว่า 10% ในวันนี้?

ราคา Compound (COMP) เพิ่มขึ้น 10% ในวันนี้ในขณะที่ cryptocurrencies ส่วนใหญ่อยู่ในภาวะตลาดกระทิงโดยชอบของ Bitcoin สูงถึงสามเดือน

ในขณะที่เขียน Compound ซื้อขายที่ $143.91 เพิ่มขึ้น 10.19% หลังจากการดึงกลับเล็กน้อยจากระดับสูงสุดรายวันที่ $148.10

แต่ทำไมราคาเหรียญถึงพุ่งสูงขึ้น? บทความนี้เน้นที่ปัจจัยเบื้องหลังการชุมนุมแบบผสมในปัจจุบัน

โดยสรุป Compound (COMP) เป็นโทเค็นดั้งเดิมของ Compound ซึ่งเป็นโปรโตคอลการให้ยืม DeFi ที่ผู้ใช้สามารถรับเงินกู้ crypto หรือรับดอกเบี้ยโดยเสนอสินทรัพย์ crypto ของตนไปยังแพลตฟอร์มเพื่อให้ผู้อื่นยืม

ปัจจัยหลักสองประการที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของราคา Compound coin ในปัจจุบันคือการประกาศอัปเกรดโปรโตคอลล่าสุดและการตอบสนองของชุมชนต่อการประกาศดังกล่าว

หลังจากที่ตระหนักว่าโปรแกรมการแจกจ่ายรางวัลมีผลเสียต่อราคา COMP แพลตฟอร์มจึงได้เสนอการอัปเกรดโปรโตคอลที่จะช่วยในการเติบโตของโปรโตคอล แทนที่จะขายรางวัลออกไปโดยไม่จำเป็นต้องให้ประโยชน์กับผู้ถือโทเค็นและผู้ใช้ที่มีอยู่

โปรแกรมใหม่เริ่มต้นโดยการลดรางวัลที่มีอยู่ลงครึ่งหนึ่ง และอาจยุติการทำฟาร์มแบบ COMP ขึ้นอยู่กับว่าชุมชนโหวตอย่างไร

@compoundfinance Proposal 92: COMP Rewards Adjustments – Kickstart Rewards: Step One

This proposal is the first step towards launching the new rewards program – existing rewards are being cut by 50%.https://t.co/bQdxqskr7g

— tylerether.eth (@tylerether) March 18, 2022