เหตุใดส่วนลดของ Grayscale Bitcoin Trust จึงสูงเป็นประวัติการณ์

ส่วนลดของ The Grayscale Bitcoin Trust นั้นสูงเป็นประวัติการณ์ ส่วนลดนั้นดันเกิน 50% ไปชั่วขณะก่อนจะดึงกลับมาที่ 48.8% ในปัจจุบัน

สิ่งนี้มาจากด้านหลังของ ก.ล.ต. ที่ยืนยันเหตุผลในการปฏิเสธคำขอของ Grayscale เพื่อแปลงทรัสต์เป็นกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน

Greyscale Bitcoin Trust เป็นกองทุน Bitcoin ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ไม่ค่อยมีการซื้อขายในระดับเดียวกับสินทรัพย์อ้างอิงเช่น Bitcoin แผนภูมิด้านบนแสดงให้เห็นว่ามีการซื้อขายในระดับพรีเมี่ยมจนถึงปีนี้ตั้งแต่เปิดตัวเมื่อเทียบกับ Bitcoin

กองทุนนี้ช่วยให้นักลงทุนที่ได้รับการรับรองสามารถสัมผัสกับ Bitcoin โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจัดเก็บหรือจัดการการถือครองของพวกเขา ก่อนหน้านี้มีการซื้อขายที่ระดับพรีเมียมเนื่องจากความต้องการหุ้นเพิ่มขึ้น โดยสถาบันต้องการเปิดรับ Bitcoin อย่างไรก็ตาม ความสะดวกสบายนี้มีค่าธรรมเนียม – และค่อนข้างหนักที่ 2%

ตั้งแต่เดือนมีนาคม หุ้น Grayscale ได้ซื้อขายในราคาส่วนลดเป็น Bitcoin กองทุนมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ 10.7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลง 65% ในปีที่แล้ว ซึ่งสะท้อนถึงการนองเลือดในตลาด crypto

แต่ส่วนลดสำหรับ Bitcoin หมายความว่าผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบหนักเป็นสองเท่า

“ข้อเท็จจริงที่ว่า Bitcoin Trust ของ Grayscale กำลังซื้อขายในราคาลดเกือบ 50% นั้นเป็นเรื่องที่แย่มากสำหรับผู้ถือ GBTC มันเน้นย้ำถึงความแตกต่างอย่างมากในคุณภาพโครงสร้างระหว่างเครื่องมือการลงทุนต่าง ๆ” Bradley Duke ซีอีโอร่วมของ ETC Group กล่าวกับ CoinDesk เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

การไหลเข้าที่ลดลงเกิดจากการแข่งขันที่มากขึ้น เนื่องจากกองทุนที่มีการแข่งขันจำนวนมากได้เปิดตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป เช่นเดียวกับการยื่นขอ Bitcoin ETFs หลายครั้งในสหรัฐอเมริกา ส่วนลดยังเป็นเพราะนักลงทุนไม่มีทางที่จะไถ่ถอนการถือครอง Bitcoin ใน Trust ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 2%

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเหล่านี้มักถูกกลบโดยผู้ค้าเก็งกำไรที่ใช้ประโยชน์จากการแบ่งขั้วในราคา แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปีนี้ก็ลดลงเช่นกัน

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ความกังวลได้เพิ่มขึ้นในตลาดว่าบริษัทแม่ของ Grayscale, Digital Currency Group (DCG) อาจยื่นฟ้องล้มละลาย นี่เป็นเพราะปัญหารอบ ๆ โบรกเกอร์ crypto Genesis ซึ่งมีบริษัทแม่คือ DCG เช่นกัน

Genesis ปฏิเสธว่าพวกเขาจะยื่นฟ้องล้มละลายในเร็ว ๆ นี้ แต่บริษัทจมอยู่กับการ ล่มสลายของ FTX และกำลังอยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้าง Genesis หยุดการถอนเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน

ความกังวลนี้ได้รับการยกระดับโดยคำถามเกี่ยวกับปริมาณสำรองของ Grayscale กล่าวคือ ไม่ว่าพวกเขาจะพูดจริงหรือไม่ และถือ Bitcoin พื้นฐานทั้งหมดไว้อย่างปลอดภัยหรือไม่ ด้วยบริษัทคริปโตรายใหญ่หลายแห่งที่เผยแพร่ หลักฐานการสำรอง หลังจากวิกฤต FTX เพื่อบรรเทาความกลัวของลูกค้า Grey Scale จึงปฏิเสธ

“เนื่องจากข้อกังวลด้านความปลอดภัย เราจึงไม่ทำข้อมูลกระเป๋าเงินออนไลน์และข้อมูลการยืนยันดังกล่าวให้เปิดเผยต่อสาธารณะผ่าน Proof-of-Reserve หรือขั้นตอนการบัญชีเข้ารหัสลับขั้นสูงอื่น ๆ” Grayscale เขียนในแถลงการณ์

7) We know the preceding point in particular will be a disappointment to some, but panic sparked by others is not a good enough reason to circumvent complex security arrangements that have kept our investors’ assets safe for years.

อย่างที่ฉันเขียนไว้ตอนนั้น ฉันนึกไม่ออกจริง ๆ ว่าความกังวลด้านความปลอดภัยเป็นปัจจัยหนึ่งที่นี่ได้อย่างไร บล็อกเชนถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ข้อมูลประเภทนี้เปิดเผยต่อสาธารณะ

Below is really confusing from @Grayscale

Would love elaboration beyond just "security"

Does anyone have suggestions as to how revealing on chain wallet could be a security concern?

Only thing I can think of is quantum concerns (p2pk) but I don't think that holds here? https://t.co/0QcVO6wV1x

— Dan Ashmore (@DanniiAshmore) November 19, 2022