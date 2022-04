ทำไมราคาของ Monero (XMR) พุ่งขึ้นมากกว่า 3% ในวันนี้?

เหรียญ Monero ได้รับความสนใจสำหรับส่วนที่ดีขึ้นของปีนี้เนื่องจากตลาด crypto ยังคงซื้อขายในไซด์เวย์

ในขณะที่เขียน XRM ซื้อขายที่ 282.49 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3.36% หลังจากแตะระดับสูงสุดที่ 288.82 ดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนที่จะถอยกลับ

แต่ทำไมเหรียญถึงราคาพุ่งขึ้น? ในบทความนี้ เราจะพูดถึงสาเหตุที่ราคา Monero สูงขึ้น

ก่อนที่เราจะเจาะลึกถึงสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการขึ้นราคาของ Monero ในปัจจุบัน เราต้องอธิบายว่า Monero (XRM) คืออะไรก่อน

โดยสรุป Monero (XRM) เป็นโทเค็นดั้งเดิมของ Monero blockchain ซึ่งอนุญาตให้ทำธุรกรรมส่วนตัวโดยใช้การเข้ารหัสขั้นสูง Monero เปิดตัวในปี 2014

ตอนนี้เรามาดูเหตุผลเบื้องหลังที่ราคาเพิ่มขึ้นกัน

สาเหตุหลักประการหนึ่งของการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคือการประกาศผ่านโพสต์โดยหนึ่งในผู้ดูแลว่าพวกเขาจะอัพเกรดเครือข่าย (Fluorine Fermi) ที่จะมาพร้อมกับคุณสมบัติใหม่ในวันที่ 16 กรกฎาคมที่ความสูง 2.6 ล้านบล็อก

นอกจากนี้ Monero จะเพิ่มขนาดรอบวงแหวนของตัวเอง (จำนวนผู้ลงนามทั้งหมดระหว่างธุรกรรม XRM) จาก 11 เป็น 16 รวมทั้งให้ความเป็นส่วนตัวพื้นฐานแก่ผู้ใช้

นอกจากนี้ เครือข่ายจะดำเนินการอัลกอริธึมกันกระสุนเวอร์ชันอัพเกรด เพื่อลดขนาดธุรกรรมลง 7% เพื่อปรับปรุงความสามารถในการปรับขนาดด้วยธุรกรรมที่รวดเร็วและเบากว่า

ตามโพสต์ เครือข่ายจะลดเวลาการซิงค์กระเป๋าเงินลงประมาณ 40%

จะมีการประกาศเกี่ยวกับการอัปเดตใหม่ก่อนการอัปเกรดเครือข่ายประมาณวันที่ 16 มิถุนายน ผู้ใช้จะต้องอัปเดตซอฟต์แวร์ก่อนอัปเกรดเครือข่ายในวันที่ 16 กรกฎาคม

#Monero will undergo a network upgrade on July 16th, 2022:https://t.co/9NKlGtqXAn

All users will need to do is keep their favorite wallet up to date, update their nodes once v0.18 is released (~June 16th), and enjoy even better digital cash afterwards 😎

— Monero (XMR) (@monero) April 20, 2022