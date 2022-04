ตลาดสกุลเงินดิจิทัลกำลังฟื้นตัวจากการตกต่ำเมื่อต้นสัปดาห์นี้

ตลาดคริปโตเคอเรนซีมีการเริ่มต้นสัปดาห์ที่ยากลำบาก ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ ตลาดได้ร่วงไปกว่า 2 แสนล้านเหรียญ อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวอย่างช้า ๆ โดยตลาดเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มูลค่าตลาดรวมของสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดในปัจจุบันยืนเหนือ $2 ล้านล้านอีกครั้ง Bitcoin สามารถกำหนดเป้าหมายระดับจิตวิทยา $45k หากตลาดสามารถดำเนินต่อไปด้วยโมเมนตัมเชิงบวกนี้

Ether เพิ่มขึ้นมากกว่า 2% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาและมีการซื้อขายที่สูงกว่า $3,200

NEAR โทเค็นดั้งเดิมของ Near Protocol มีประสิทธิภาพดีที่สุดในบรรดา cryptocurrencies 20 อันดับแรกตามมูลค่าตลาด เหรียญเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งดีกว่าสกุลเงินดิจิตอลหลักอื่น ๆ

ตัวเร่งปฏิกิริยาหลักที่อยู่เบื้องหลังการย้ายครั้งนี้อาจเป็นการเปิดตัว Near Wallet Selector ทีม Near Protocol ประกาศเปิดตัว Near Wallet Selector เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อน

ตามที่ทีมระบุ ผู้ใช้สามารถเลือกกระเป๋าเงินที่ต้องการได้จากป๊อปอัป ทำให้การโต้ตอบกับ NEAR Protocol ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

https://twitter.com/NEARProtocol/status/1512113117429383169

ระดับสำคัญที่น่าจับตามอง

กราฟ NEAR/USDT 4 ชั่วโมงอยู่ในช่วงขาขึ้น ต้องขอบคุณการขึ้นของเหรียญอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัดทางเทคนิคแสดงให้เห็นว่าขณะนี้ NEAR มีประสิทธิภาพเหนือกว่าตลาด crypto ในวงกว้าง

เส้น MACD อยู่เหนือโซนเป็นกลาง ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมเชิงบวกที่แข็งแกร่งสำหรับสกุลเงินดิจิทัล RSI 14 วันของ 64 แสดงให้เห็นว่า NEAR สามารถเข้าสู่เขตซื้อเกินได้ในไม่ช้าหากวัวยังคงควบคุม

ณ เวลานี้ NEAR ซื้อขายที่ $18.43 หากการขึ้นยังคงดำเนินต่อไป อาจทะลุแนวต้านหลักแรกที่ $19.90 ก่อนสิ้นสุดวัน อย่างไรก็ตาม มันจะต้องได้รับการสนับสนุนจากตลาดในวงกว้างเพื่อทะลุแนวต้านที่ $21