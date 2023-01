Bitcoin จะเด้งกลับหรือไม่? ทำไมความเจ็บปวดในปี 2022 ถึงแตกต่างไปจากที่เคยเป็นมา

ประเด็นที่สำคัญ

Bitcoin ปิดปีด้วยกราฟที่ลดลงถึง 64% ซึ่งเป็นปีที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2018

ตลาดหมีนี้แตกต่าง เนื่องจากเป็นครั้งแรกในการดำรงอยู่ของ Bitcoin เศรษฐกิจในวงกว้างก็ถอยกลับเช่นกัน

ความสัมพันธ์ของ Bitcoin กับตลาดหุ้นนั้นสูงมาก ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่า Bitcoin มีการซื้อขายเหมือนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง

แฟน ๆ ต่างหวังว่าลิงก์นี้จะถูกทำลายได้ แต่ในปัจจุบัน ลิงก์นี้นำเสนอเป็นบรรยากาศมหภาคที่น่ากลัวสำหรับ Bitcoin และเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจที่ทำให้ราคาของมันตกต่ำลงอย่างน่าประหลาดใจในปีที่ผ่านมา

นักลงทุน Cryptocurrency ยินดีที่จะปิดหนังสือในปี 2022 ที่เลวร้าย

ราคาทั่วทั้งประเภทสินทรัพย์ทรุดตัวลง ในขณะที่โลกเปลี่ยนไปสู่กระบวนทัศน์อัตราดอกเบี้ยใหม่ หมดยุคของอัตราดอกเบี้ยต่ำ เงินราคาถูกอย่างเป็นทางการ สินทรัพย์เสี่ยงถูกบดขยี้ และมีการลงทุนเพียงเล็กน้อยในขอบเขตความเสี่ยงมากกว่า crypto

เมื่อมองไปที่ Bitcoin สกุลเงินดิจิทัลหลักของโลกปิดปีที่ 16,547 ดอลลาร์ เทียบกับ 46,311 ดอลลาร์เมื่อต้นปีที่ผ่านมา นั่นแปลว่าลดลงถึง 64% แต่ประสิทธิภาพในอดีตนั้นแย่เพียงใด สำหรับสินทรัพย์ที่มีชื่อเสียงทั้งกำไรที่ระเบิดได้และการสูญเสียที่หนาวเหน็บ?

ปี 2022 เป็นปีที่เลวร้ายที่สุดเป็นอันดับสองสำหรับ Bitcoin

เมื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปีตั้งแต่ปี 2011 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีข้อมูลสภาพคล่องและราคาเพียงพอ แสดงให้เห็นว่า Bitcoin ลดลง 64% ในปีนี้ เป็นตัวเลขที่แย่ที่สุดเป็นอันดับสอง รองจากเพียง 72% ในปี 2018 ประการหลังเกิดขึ้นหลังจากการรัน- สูงถึง 20,000 ดอลลาร์ในช่วงปลายปี 2017 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ Bitcoin เข้าสู่กระแสหลักอย่างแท้จริง

ท่ามกลางบริบทนี้ ตัวเลขแสดงให้เห็นว่าปี 2022 อาจเป็นอีกปีหนึ่งเท่านั้น จริงไหม? Bitcoin ลดลงหลายครั้งก่อนหน้านี้และดีดตัวขึ้นเสมอ น่าเสียดายที่มีการจับในครั้งนี้

Bitcoin ประสบภาวะถดถอยเป็นครั้งแรก

Satoshi Nakamoto เผยแพร่สมุดปกขาว Bitcoin ในปี 2008 ฉันเป็นผลพวงของวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ Engrained in the Genesis Block อ้างอิงถึงหนังสือพิมพ์ The Times ของอังกฤษ: “The Times 03/Jan/2009 Chancellor ใกล้จะได้รับความช่วยเหลือครั้งที่สองสำหรับธนาคาร”

การซื้อขายครั้งแรกในปี 2009 Bitcoin จึงถูกผลักดันเข้าสู่สภาพแวดล้อมหลังวิกฤตนี้ อัตราดอกเบี้ยเป็นศูนย์ (หรือแม้แต่ติดลบ) เครื่องพิมพ์เงินที่อบอุ่น และผลตอบแทนที่ระเบิดได้ในสินทรัพย์เสี่ยง การมองอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับผลตอบแทนของตลาดหุ้นตั้งแต่การเปิดตัวของ Bitcoin แสดงให้เห็นว่า จนถึงปีนี้ สิ่งต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น

และนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ Bitcoin กำลังประสบกับภาวะถดถอยในระบบเศรษฐกิจในวงกว้าง เครื่องพิมพ์เงินถูกปิดและขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้ว โดยอัตรากองทุนของรัฐบาลกลางอยู่ที่ 4.25% – 4.5%

นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะแม้จะมีผู้เผยแพร่ศาสนา Bitcoin บางคนโต้แย้งว่า Bitcoin ซื้อขายเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ข้อมูลราคาพิสูจน์สิ่งนี้ได้โดยปราศจากข้อสงสัย เนื่องจากความสัมพันธ์กับ S&P 500 นั้นสูงมาก – และเพิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้วหลังจากที่อัตราดอกเบี้ยเริ่มปรับขึ้นในเดือนเมษายน 2022 ดังที่ฉันได้เขียนเกี่ยวกับใน ส่วนนี้ และแสดงให้เห็น บนกราฟด้านล่าง

ตลาดหมีก่อนหน้านี้ไม่เหมือนเดิม

นี่คือเหตุผลที่การคาดการณ์การตีกลับของตลาดหมีก่อนหน้านี้สำหรับ Bitcoin นั้นไร้เดียงสา ตอนนี้โลกเป็นสถานที่ที่แตกต่างจากครั้งอื่น ๆ ในประวัติศาสตร์ของ Bitcoin ตลาดซื้อขายเฉพาะเงินฟรีไม่สามารถคงอยู่ได้ตลอดไป และตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ Bitcoin จะแสดงให้โลกเห็นว่ามันทำมาจากอะไร

Bitcoin มักจะถูกเปรียบเทียบกับทองคำ แต่โลหะที่แวววาวได้พิสูจน์แล้วในพื้นที่ตัวอย่างที่ยาวนานว่าสามารถถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงและเป็นตัวเก็บมูลค่าที่มีชื่อเสียงซึ่งนักลงทุนสามารถรักษาความมั่งคั่งของพวกเขาได้ การวางแผนผลตอบแทนของทองคำในอดีตแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามันเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอน นี่คือแผนภูมิประเภทที่คุณต้องการดูเมื่อเราเข้าสู่ภาวะถดถอย

น่าเสียดายที่ Bitcoin ต้องมีการซื้อขายที่มีความสัมพันธ์ที่สูงมากกับตลาดหุ้น ในเวลาต่อมา ผู้สนับสนุนหวังว่าลิงก์นี้จะถูกใช้งานไม่ได้ นั่นขึ้นอยู่กับการถกเถียงกัน แต่สิ่งที่แน่นอนในตอนนี้คือ Bitcoin อยู่ไกลจาก “การป้องกันความเสี่ยง” มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

หากธนาคารกลางสหรัฐมีท่าทีผ่อนคลายและผ่อนปรนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย คุณสามารถมั่นใจได้ว่าราคาสินทรัพย์จะพุ่งขึ้นอีกครั้ง – และผู้ที่อยู่นอกเหนือไปจากสเป็กตรัมความเสี่ยง เช่น หุ้นเทคโนโลยีและ Bitcoin จะเป็นหนึ่งในผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่

ในระยะยาว คำถามมูลค่าล้านล้านดอลลาร์คือความสัมพันธ์นี้สามารถทำลายได้หรือไม่ และ Bitcoin สามารถบรรลุสถานะการจัดเก็บมูลค่าที่เป็นที่ปรารถนาได้หรือไม่