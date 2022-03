รางวัลออสการ์ครั้งที่ 94 จะถูกจดจำอย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน: วิล สมิธตบคริส ร็อคในพิธีหลังจากที่ดูหมิ่นจฎา พิงค์เกตต์ สมิธ วิล สมิธ คว้ารางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม

Will Smith Slap Token (Will Smith Inu) ปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการซื้อขายบน UniSwap และ PancakeSwap

ไม่ต้องมองหาที่อื่นนอกจากบทความสั้น ๆ นี้สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับ Will Smith Inu: มันคืออะไร น่าลงทุนไหม และสถานที่ที่ดีที่สุดในการซื้อ Will Smith Inu ตอนนี้

เนื่องจาก WSI เป็นสินทรัพย์ใหม่ จึงยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญ คุณยังสามารถซื้อ WSI ได้โดยใช้ DEX (การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ) ซึ่งหมายความว่ามีขั้นตอนเพิ่มเติมอีกสองสามขั้นตอน หากต้องการซื้อ WSI ตอนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ที่เราแนะนำ eToro ก็เพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ชั้นนำของโลกที่มีวอลเล็ทแบบครบวงจรและให้บริการโดยคิดค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากที่สุดในอุตสาหกรรม แถมยังเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและมีบริการช่องทางชำระเงินมากกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ

คุณต้องสร้างวอลเล็ทของตัวเองขึ้นมา จดที่อยู่ของวอลเล็ทไว้ แล้วก็โอนเหรียญของคุณไปที่นั่นได้เลย

เข้าไปที่ Uniswap จากนั้นก็ให้ 'เชื่อมต่อ' เข้ากับวอลเล็ทของคุณ

ตอนนี้คุณเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถสวอปเหรียญและ WSI จำนวน 100 เหรียญขึ้นไปได้แล้ว

ปริมาณการซื้อขายที่สร้างโดย Will Smith Inu นั้นเกือบ 3.7 ล้านดอลลาร์ในเวลาน้อยกว่า 24 ชั่วโมง โทเค็นยังคงเพิ่มขึ้น: จากข้อมูลของ Nomics ได้รับ 36.24% จนถึงวันนี้

สื่อชั้นนำรายงานว่าผู้สร้าง WSI ทำเงินได้ประมาณ 33,000 ดอลลาร์ในอีเธอร์ หลังจากลบการตั้งค่าสัญญาและต้นทุนด้านสภาพคล่องแล้ว จะมีกำไรสุทธิ 20,000 ดอลลาร์ในเวลาไม่กี่ชั่วโมง

ข้อมูล OpenSea แสดงให้เห็นว่าองค์กรที่จัดตั้งขึ้นใหม่ชื่อ Will Smith Slap DAO ขาย NFT มูลค่า 13.3 ether ในเวลาน้อยกว่า 24 ชั่วโมง ราคาปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่า 40,000 เหรียญ

นักวิเคราะห์ชั้นนำตอบด้วยกลุ่มและก้องกังวานว่า “ไม่” WSI อาจมีชะตากรรมของ Squid Token ของปีที่แล้ว มีความผันผวนอย่างมากในฐานะสินทรัพย์ใหม่เช่นกัน มีข้อบ่งชี้บางประการของการดึงพรม

ยังไม่มีการคาดการณ์ราคาอย่างเป็นทางการสำหรับโทเค็นในขณะนี้ นักวิเคราะห์ Cryptocurrency ไม่ได้ให้คำมั่นกับการคาดการณ์ใด ๆ ข้อมูล Nomics ระบุว่าราคาปัจจุบันอยู่ที่ $0.0000000113

Will Smith Inu pops up after he slaps Chris Rock, spikes 250% in 24-hours#WillSmith #WillSmithInu #WillSmithToken #WillSmithDAO #WillAndChris #WillSmithAssault #willsmithchrisrock #ChrisRock https://t.co/fzokCWnTs0

— Vinod Dsouza (@VinodJason) March 29, 2022